Regering versoepelt regels voor jaarvergaderingen

Bedrijven en verenigingen krijgen de kans om hun algemene vergadering tot tien weken uit te stellen of volledig digitaal te laten plaatsvinden, ook als hun statuten dat eigenlijk nog niet toelaten.

Minister van Justitie Geens (CD&V) kondigde de versoepeling van de voorwaarden voor de organisatie van algemene aandeelhoudersvergaderingen zondag aan in zijn eerste pakket volmachtbesluiten. De afgelopen dagen zat Justitie met het Verbond van Belgische Ondernemingen (VB0) om de tafel om een oplossing uit te werken voor bedrijven en verenigingen waarvan de algemene vergadering in het honderd dreigde te lopen als gevolg van de coronacrisis.

Veel algemene vergaderingen vinden plaats in april en mei, maar als gevolg van de pandemie moeten die bijeenkomsten virtueel plaats vinden en moeten deelnemers vanop afstand stemmen. Het probleem is dat de meeste ondernemingen of verenigingen dat niet hebben voorzien in hun statuten.

De regering biedt nu twee mogelijkheden. Algemene vergaderingen die voor 19 april werden of moeten worden samengeroepen, kunnen volledige elektronisch of schriftelijk plaatsvinden op de datum die was voorzien. En andere optie is dat de vergadering naar een later tijdstip wordt geschoven. Bedrijven en verenigingen krijgen tot tien weken uitstel na de uiterste datum waartegen hun vergadering in normale omstandigheden had moeten plaatsvinden. Meestal ligt die deadline op 30 juni. Ook vennootschappen en verenigingen die al een uitnodiging hadden uitgestuurd, krijgen de kans die bijeenkomst uit te stellen.

Notaris

Door de ingreep van de regering krijgen alle bedrijven en verenigingen nu dus de kans om een rechtsgeldige algemene vergaderingen op afstand te organiseren. Stemming kan gebeuren via vooraf opgestuurde formulieren of via volmachten. Aandeelhouders zullen vragen kunnen stellen door die vooraf naar hun onderneming te sturen, of via webcast. Die oplossingen bestonden voordien natuurlijk ook al, maar de regering maakt ze nu ook mogelijk voor wie daar nog geen rekening mee hield in zijn statuten.

Voor sommige agendapunten op een algemene vergadering - denk aan bepalingen over het toegestaan kapitaal - is de aanwezigheid van een notaris vereist. In zulke gevallen volstaat het nu dat die notaris fysiek vergadert met een bestuurder van de onderneming of organisatie, of met iemand die door het bestuur is aangeduid. De rest van het bestuur kan dan elektronisch verzamelen.