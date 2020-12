Resilux verliest erevoorzitter Alex De Cuyper

Voormalig Resilux-voorzitter Alex De Cuyper is overleden. De Cuyper zat van bij de start in 1994 in de voorzittersstoel van de Wetterse fabrikant van voorvormen voor petflessen, tot hij vorig jaar bij de 25ste verjaardag afzwaaide.

'Met het overlijden van Alex De Cuyper gaat een unieke ondernemer met een warme persoonlijkheid heen en verliezen de familie, Resilux en zijn geliefde medewerkers een groot voorbeeld van ondernemerschap', schrijft de raad van bestuur van Resilux in een persbericht. 'Resilux en zijn medewerkers, die hij steeds in het hart droeg, en de leden van de raad van bestuur zijn Alex de Cuyper uiterst dankbaar voor de zeer professionele, loyale en gedreven manier waarop hij zijn mandaat als (ere)voorzitter opnam.'

Resilux werd in 1994 opgericht door Alex’ zonen Dirk en Peter, maar vader De Cuyper speelde ook toen al een doorslaggevende rol. Hij stond zijn zonen met raad en daad bij, en kwam ook financieel over de brug.

De Cuyper had eerder naam en faam verworven in de kunststofsector. Begin jaren 60 richtte hij Thovadec Plastics op, een bedrijf dat plastic bloempotten produceerde. Die moesten de traditionele gebakken exemplaren vervangen. Dat was een schot in de roos, midden in de azaleastreek. Eind jaren 80 deed De Cuyper Thovadec van de hand.