‘Rockster van e-commerce’ moet Zalando en co. voor blijven

Jacques-Antoine Granjon is een pionier van de e-commerce. Twintig jaar geleden verkocht hij al kleding online. Nu wordt zijn bedrijf Veepee uitgedaagd door e-commercereuzen. ‘Er is een verschil’, zegt hij. ‘Naar ons surfen klanten om zich te laten verrassen.’

De prille twintiger Jacques- Antoine Granjon trok in 1985 al door Brussel om de merkkleding die hij goedkoop op de kop had getikt te verkopen aan modewinkels, onder andere aan het bij veel Vlamingen bekende Dod. Vandaag is hij de topman van Veepee, een van de grootste e-commercebedrijven van Europa. ‘In feite doe ik nog altijd hetzelfde. Ik koop goedkoop overschotten die de fabrikanten niet verkocht krijgen en verkoop ze duurder door. Alleen gebeurt alles nu digitaal’, zegt de Franse ondernemer in het Parijse hoofdkantoor van Veepee, dat gevestigd is in de oude drukkerij van de krant Le Monde.

Granjon is een pionier van de onlineverkoop. In 2001 - zeven jaar voor Zalando het levenslicht zag - verkocht hij al online kleding. Hij paste het stoffige businessmodel van de stockverkoop aan het digitale tijdperk aan.

+30% De Belgisch-Luxemburgse omzet van Veepee steeg vorig jaar dankzij corona met 30 procent naar 182 miljoen euro.

Twintig jaar later staat de 59-jarige ‘opkoper’ in de Franse pers nog altijd te boek als ‘de rockster van het internet’. Met zijn lange haren lijkt de vriend van de Franse president Emmanuel Macron en de zakenman Xavier Niel meer op Foo Fighters-frontman Dave Grohl dan op Facebook- baas Marc Zuckerberg.

Als cultuurliefhebber kocht hij enkele jaren geleden drie Parijse theaters. Een tijdlang was Veepee tegelijk een webwinkel en een theaterzaaluitbater. En een honingproducent, want het bedrijf houdt nog altijd bijen.

Als we door het Veepee-hoofdkantoor lopen, wanen we ons in een modernekunstgalerij. In de hal worden we opgewacht door een opgezette beer met twee grote kettingzagen in zijn klauwen. In Granjons kantoor bevindt zich een allegaartje van excentrieke kunstobjecten: een schilderij van Mao, een opgezette tijger met een verband, een roze uil met paarse mensenarmen. ‘Dat is maar een klein deel van mijn collectie’, zegt de ondernemer. ‘Sinds mijn 22ste ben ik een compulsief kunstverzamelaar.’

Meteen winstgevend

In België doet Veepee allicht alleen een belletje rinkelen bij mensen die echt graag kleding kopen. Elke dag verschijnen op de webshop nieuwe koopjes van merken als Levi’s, River Woods en Calvin Klein. Die blijven maar enkele dagen online staan. Klanten krijgen dus elke dag een ander aanbod te zien. En ze moeten er snel bij zijn, want op is op.

Het destockageaanbod is uitgebreid naar allerlei producten: consumentengoederen zoals het wasmiddel Dash, elektronica van merken als Bosch en De’Longhi, wijnen en zelfs hogedrukreinigers van Kärcher.

De belangrijkste troef van Veepee zijn de lage prijzen. ‘Als we niet de beste prijs kunnen aanbieden, dan kopen en verkopen we het product niet’, zegt de ‘PDG et fondateur de Veepee’, zoals de officiële titel van Granjon luidt. Een zitbank waarvoor de fabrikant 1.650 euro vroeg, is bij Veepee te koop voor 569 euro. Daardoor kan het bedrijf het zich als een van de weinige webwinkels permitteren zijn klanten 5 euro verzendkosten aan te rekenen. Daardoor is het bedrijf van in het begin winstgevend.

Ik doe nog nog altijd hetzelfde als in 1985: overschotten van merkproducten goedkoop opkopen en duurder doorverkopen. Alleen gebeurt dat nu digitaal. Jacques-Antoine Granjon CEO en oprichter Veepee

Toen Granjon Veepee twintig jaar geleden oprichtte, was het haast onmiddellijk een succes. Tien jaar na zijn lancering verkocht Veepee voor 1 miljard euro producten. Nog eens tien jaar later bedraagt de omzet 3,8 miljard. Na een overnameparcours dat begon in 2016 is Veepee actief in België, Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Italië, Spanje en Brazilië. In België brak het door door de webwinkel Vente-Exclusive over te nemen. Het online destockagemodel van Veepee werd al herhaaldelijk gekopieerd, onder meer door de webwinkelreus Zalando.

Granjon en zijn bedrijf hebben er een moeilijk, maar goed jaar op zitten. De omzet steeg in 2020 met 8 procent. In België bedroeg de groei zelfs 30 procent naar 182 miljoen euro. Het bedrijf schiep vorig jaar 71 jobs in ons land. Er werken nu 450 mensen in het Veepee-magazijn in Lot bij Brussel. In de Antwerpse haven stockeert het bedrijf ook koopwaar in de hallen van Katoen Natie. Het is niet de enige link met België. De beursgenoteerde holding Sofina controleert 5,6 procent van de aandelen. Ook de oprichters van Vente- Exclusive zitten in het kapitaal.

Het bedrijf heeft zijn boerenjaar te danken aan corona. Fysieke winkels waren maanden gesloten. ‘Mensen kochten meer op het internet en de winkels zaten opgescheept met grote overschotten. Wij hebben onmiddellijk beslist dat we hen zouden helpen door die stocks over te kopen. Dankzij ons konden veel merken de crisis overleven.’

Maar dit en volgend jaar worden moeilijke jaren. ‘Na de covidcrisis zijn we in een een nieuwe crisis terechtgekomen. Door de wereldwijde logistieke problemen kunnen we minder overschotten op de kop tikken. Kledingmerken zijn ook terughoudender geworden om kleding bestellen. Hun overblijvende voorraden gaan ook niet langer alleen naar ons, maar vooral naar de stenen winkels, die weer open zijn. Of naar hun eigen webwinkels, die sinds de e-commerceboom meer prioriteit krijgen.’

Coca-Cola

Veepee is niet het enige e-commercebedrijf dat het oude leven voelt terugkeren, zegt Granjon. De beurskoersen van Zalando en HelloFresh staan onder druk door een tragere groei. Coolblue gelaste zijn beursgang af. ‘In juli zagen ook wij dat onze website fors minder bezoekers lokte’, zegt Granjon. ‘Dit jaar zal onze omzet stabiel zijn. 2022 wordt erg moeilijk door de voorraadproblemen.’

Veepee past zijn businessmodel aan. Het wil minder afhankelijk worden van het klassieke stockverkoopmodel. Reizen worden belangrijker. Daarnaast wil het meer alledaagse producten inkopen. Denk aan droge voeding, drank en verzorgingsproducten - ‘we hebben zopas een groot contract afgesloten met L’Oréal’.

Op die manier wordt Veepee een concurrent van klassieke winkelbedrijven. Al rijst de vraag of het zijn producten even goedkoop kan in- en verkopen als Lidl en Action. ‘We mikken niet op de massaproducten’, zegt Granjon. ‘Als we toch Coca-Cola verkopen, dan kiezen we voor producten of verpakkingen die niet in de klassieke supermarkt liggen.’

Het plan moet de omzet doen blijven groeien. De idee is dat als klanten een keukenrobot kopen, ze ook in de verleiding komen om een alledaags product in hun digitale mandje te leggen. Granjon wil ook extra omzetgroei door meer algoritmes los te laten op de klantendata.

Toch blijft stockverkoop het kernmetier, benadrukt de CEO. Maar daar zijn kapers op de kust. Bol.com en Amazon zijn almaar meer concurrenten. Op die grote e-commerceplatformen zijn kleine zelfstandige verkopers actief die - net als Granjon bij het begin van zijn carrière - stockvoorraden opkopen en online doorverkopen. ‘Bol.com en Amazon zitten in een ander metier’, zegt Granjon. ‘Naar hen surfen klanten omdat ze iets specifieks nodig hebben. Naar ons komen ze om zich te laten verrassen. Ze kopen producten die ze niet per se nodig hebben, maar wel leuk vinden.’

Toch maken webshops als Bol.com en Amazon dat Veepee niet altijd zijn laagsteprijsbelofte kan houden. Een Braun-scheerapparaat dat Veepee aanbiedt, vinden we goedkoper bij Bol.com. Hetzelfde geldt voor een pak met zes Brita-waterfilters. ‘Dat kan eigenlijk niet, maar het gebeurt’, geeft Granjon toe. ‘We waken erover dat we de laagste prijs aanbieden. Onlangs merkte mijn vrouw op dat een van onze producten elders goedkoper was. Ik heb de verkoop op ons platform meteen stopgezet.’