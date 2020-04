Salaris van topman dikt met 30 procent aan

Tim Van Hauwermeiren, de topman van het biofarmabedrijf ArgenX, had in 2019 het hoogste salarispakket van de CEO's van de Bel20-bedrijven.

De CEO van een groot Belgisch beursgenoteerd bedrijf verdiende in 2019 gemiddeld 2,46 miljoen euro, 30 procent meer dan in 2018. Uitzonderlijke bonussen en eenmalige betalingen duwde de remuneratie fors omhoog. De topverdiener, met 6,15 miljoen euro, was Tim Van Hauwermeiren van het biofarmabedrijf ArgenX.

Van Hauwermeiren kreeg een uitzonderlijke bonus toegekend in aandelenopties, gewaardeerd op 5,26 miljoen euro. Hij ontving die omdat ArgenX met een succesvolle klinische test een belangrijke horde nam om een product naar de markt te brengen, en omdat hij een strategisch partnerschap kon sluiten met de Amerikaanse farmareus Johnson & Johnson. In vergelijking met 2018 verzevenvoudigde zijn remuneratie daardoor van 844.000 euro naar 6,15 miljoen.

Zijn collega Onno van de Stolpe, CEO van het biofarmabedrijf Galapagos, zag de kassa op een gelijkaardige manier rinkelen. Hij kreeg een uitzonderlijke bonus van 2,9 miljoen euro voor het samenwerkingsakkoord voor onderzoek en ontwikkeling dat Galapagos bereikte met het Amerikaanse Gilead. Zijn totaal remuneratiepakket kwam uit op 4,4 miljoen euro, een verviervoudiging in vergelijking met 2018. In de rangschikking staat hij op de derde plaats, na Jean-Christophe Tellier, topman van de biofarmagroep UCB, die vorig jaar de lijst aanvoerde.

Op de vierde plaats staat Ilham Kadri, die vorig jaar aantrad als CEO van de chemiegroep Solvay. Zij verdiende bijna 20 procent meer dan haar voorganger Jean-Pierre Clamadieu. In haar remuneratiepakket zitten enkele eenmalige betalingen, zoals een compensatie van zowat 910.000 euro voor het variabele salaris dat ze verloor bij haar vorige werkgever omdat ze naar Solvay overstapte, en een vergoeding van zowat 100.000 euro voor haar verhuiskosten.

Carlos Brito, topman van de bierreus AB InBev, zag zijn loon bijna verdubbelen, van 2,22 miljoen euro in 2018 naar 4,35 miljoen vorig jaar. Brito kreeg over het boekjaar 2019 een bonus van 2,61 miljoen euro 'voor het behalen van bepaalde doelstellingen'. In 2018 bedroeg zijn variabel loon 730.000 euro. De topman van AB Inbev krijgt ook aandelenwarrants, maar het bedrijf plakt daar in zijn remuneratierapport geen waarde op, waardoor ze in deze berekening niet zijn meegerekend.

Tien CEO's verdienden meer dan 2 miljoen euro, tien verdienden minder.

Jan Suykens, CEO van de investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren, kreeg een bonus die 80 procent hoger lag 'gekoppeld aan de goede resultaten' die het bedrijf in 2019 neerzette.

Een uitzonderlijke bonus van 100.000 euro was er ook voor Joost Uwents, de CEO van WDP. De logistieke vastgoedgroep keerde die uit naar aanleiding van de 20ste verjaardag van haar beursnotering.

Ian Gallienne, de CEO van de investeringsmaatschappij GBL, was de enige Bel20-manager die geen variabel salaris ontving. De topman van de 'groep Frère' heeft een vast salaris van 1,59 miljoen euro - na dat van ING-topman Ralph Hamers het hoogste van alle Bel20-bedrijven.

Tien CEO's verdienden meer dan 2 miljoen euro, tien verdienden minder.

Op de laatste plaats staat Dominique Leroy van Proximus. Ze verliet het bedrijf in september vorig jaar. Haar vergoeding heeft dus maar betrekking op negen maanden. Guillaume Boutin trad pas op 1 december aan als haar opvolger.

Coronacrisis

Vorig jaar titelde De Tijd nog: 'Salaris van topmanager stijgt al tien jaar niet meer'. Sinds 2006 - het jaar waarin deze krant voor het eerst deze oefening deed, schommelt de gemiddelde remuneratie van de CEO's van de Bel20-bedrijven rond 2 miljoen euro. In 2008, het jaar van de bankencrisis, was er een dip van 1,7 miljoen euro. Het gemiddelde van 2,45 miljoen euro in 2019 is dus hoog, en wellicht uitzonderlijk.

Ilham Kadri, de topvrouw van Solvay, heeft al aangekondigd 15 procent van haar jaarsalaris af te staan aan een solidariteitsfonds voor Covid-19.

De kans dat over het boekjaar 2020 opnieuw zoveel extra bonussen toegekend worden, is niet heel groot. Bovendien zal de coronacrisis sporen nalaten in de resultaten van veel bedrijven. Dat kan een impact hebben op de variabele vergoedingen van de CEO's over 2020. Hoe groot die is, hangt af van de criteria die bedrijven gebruiken om de variabele vergoedingen te bepalen, en van de appreciatie van de remuneratiecomités in de raden van bestuur die daarover beslissen. Het is moeilijk daar nu al uitspraken over te doen.

Kadri heeft al aangekondigd 15 procent van haar jaarsalaris bij Solvay af te staan aan een solidariteitsfonds voor Covid-19, om werknemers en zelfstandigen die het moeilijk hebben door de coronacrisis te helpen. Andrea Enria, de voorzitter van het Europese Bankentoezicht bij de Europese Centrale Bank riep de banken onlangs op zich dit jaar 'extreem bescheiden' te tonen in hun bonusbeleid.

Geld waard?

Zijn de CEO's hun salaris waard? Om dat enigszins te kunnen beoordelen, ontwierp De Tijd een indicator die kijkt hoe het salaris van de topman zich verhoudt tot de beurswaarde van het bedrijf, de totale activa, de winst van het boekjaar en het aantal werknemers (zie tabel). In het geval van de vastgoedfondsen Aedifica, Cofinimmo en WDP en de investeringsmaatschappijen Ackermans & van Haaren, GBL en Sofina, die een beperkt aantal medewerkers hebben, is dat laatste criterium buiten beschouwing gelaten.

Volgens die indicator is AB InBev-topman Carlos Brito zijn salaris het meest waard. Op de tweede plaats komt Ralph Hamers van ING, gevolgd door Johan Thijs van KBC. Ian Gallienne van GBL komt op de vierde plaats, Bart De Smet van Ageas is vijfde.