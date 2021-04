Samsung-familie schenkt Picasso's en Monets weg om zware successiefactuur te drukken

Samsung-voorzitter Lee Kun-hee overleed in oktober.

De erfgenamen van wijlen Samsung-voorzitter Lee Kun-hee moeten bijna 9 miljard euro aan successierechten betalen.

Lee Kun-hee (78), de rijkste Zuid-Koreaan, overleed in oktober. De afwikkeling van zijn 19 miljard euro aan nalatenschap is een bijzonder dure grap, de erfbelasting in Zuid-Korea bedraagt 50 procent.

De vrouw van Lee Kun-hee en zijn drie kinderen moeten bijna 9 miljard euro ophoesten. De hoogste successierechten ooit in het land zijn het equivalent van vier keer de totale inkomstenbelasting die de Zuid-Koreaanse overheid vorig jaar ophaalde.

Samsung is bij ons vooral bekend voor zijn smartphones, televisies en wasmachines. Het conglomeraat is echter actief in zowat alle takken van de economie: bouw (wolkenkrabbers en schepen), verzekeringen, chemie, reclame, hotels en ziekenhuizen.

23.000 kunstwerken

De erfgenamen zullen het astronomische bedrag over een periode van vijf jaar betalen, in zes aflossingen. 'Het is onze burgerplicht en verantwoordelijkheid om alle belastingen te betalen', zegt de familie.

Om de factuur te drukken schenkt de familie 23.000 kunstwerken uit Lees privécollectie aan twee Zuid-Koreaanse musea. Het gaat om werken van onder anderen Marc Chagall, Pablo Picasso, Claude Monet, Paul Gauguin, Joan Miro en Salvador Dali. En 14 kunstwerken die op de lijst van Zuid-Korea's nationale kunstschatten staan. De schenking is miljarden euro's waard.