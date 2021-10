Saoedi's nemen voetbalclub Newcastle over. 'Yes, er is weer hoop.'

De Britse voetbalclub Newcastle United bengelt ook dit jaar weer onderaan, maar met de centen van het Saoedische staatsinvesteringsfonds Public Investment Fund (PIF) dromen supporters opnieuw van de terugkeer van de gouden jaren negentig.

‘Yessssss. We mogen weer hopen.’ Zo luidde de reactie van Alan Shearer op Twitter toen de overnamedeal bekend raakte. Shearer is hét clubicoon en de topscorer aller tijden van Newcastle.

Het vertrek van eigenaar Mike Ashley wordt bij supporters gevierd alsof ze de FA Cup gewonnen hebben. Sinds Ashley - die fortuin maakte met de uitbouw van een sportwinkelimperium - 14 jaar geleden de club overnam, ging het voor de 'Magpies' van kwaad naar erger.

De club zit elk jaar bij de potentiële degradatiekandidaten en de opeenvolgende trainers smeekten tevergeefs om forse investeringen in nieuwe spelers. Ook dit jaar bengelt Newcastle onderaan. 'Get out of our club' is stilaan een vertrouwd gezang geworden bij een thuismatch.

300 mln De overnemers zouden naar verluidt 300 miljoen Britse pond betalen. Het Saoedisch staatsinvesteringsfonds verwerft 80 procent van de aandelen. De rest is voor de Britse broers Simon en David Reuben, en PCP Capital Partners, het investeringsfonds van Amanda Staveley.

Met het Saoedische staatsinvesteringsfonds Public Investment Fund (PIF) als nieuwe, kapitaalkrachtige aandeelhouder beginnen ze te dromen van toptransfers en de terugkeer van de gouden jaren negentig toen de club met Shearer en ook de Belg Philippe Albert mee streed voor de titel. De ultieme droom van velen is op termijn de voet te kunnen zetten naast Manchester City of PSG waar miljardairs uit het Midden-Oosten de scepter zwaaien.

Staveley speelde eerder al een prominente rol bij de instap van Qatar en Abu Dhabi in de Britse bank Barclays, en bij de verkoop van Manchester City aan sjeik Mansour bin Zayed al-Nahyan, miljardair en lid van de koninklijke familie van Abu Dhabi.

De deal is eindelijk rond, meer dan een jaar nadat de eerste berichten begonnen te circuleren. De hindernissen die er toen waren, zijn nu verdwenen.

Staatsinmening

De Premier League zegt dat het garanties heeft gekregen dat de Saudische staat zich niet zal moeien met het runnen van de club en dat de rol van PIF in dit dossier los staat van de Saudische staat.

De vraag is maar wat die ‘scheiding’ precies betekent. Kroonprins Mohammed bin Salman is namelijk voorzitter van PIF, en de andere bestuurszitjes worden voornamelijk ingepalmd door ministers.

Geschil over piraterij

Ook een tweede struikelblok - een geschil tussen Saoedi-Arabië en Qatar – is weggewerkt. Het Qatarese beIN Sports bezit de exclusieve tv-rechten voor de Premier League in het Midden-Oosten, maar die zender werd door de Saeodi’s om politieke redenen aan banden gelegd. Liefhebbers konden de matchen wel live streamen op een illegale zender. Saoedi-Arabië zou zelf achter de piraterij zitten, waardoor de Premier League de overname tegen hield. Het diplomatieke conflict is nu van de baan en beIN Sports kondigde de opheffing van de tv-ban in Saoedi-Arabië aan.

Sportswashing

Het overnamenieuws botste meteen op kritiek bij Amnesty International. Die is van oordeel dat de Premier League zich laat gebruikten voor ‘sportswashing’. ‘Dit is een duidelijke poging van Saoedie-Arabië om zijn palmares van mensenrechtenschendingen te verdoezelen met de glamour van topvoetbal’, klinkt het in een mededeling van de mensenrechtenorganisatie.

Voor Ashley betekent de exit een einde van 14 jaren bij Newcastle. Ashley is een selfmade man en opende als 18-jarige een sportwinkel ten westen van Londen.