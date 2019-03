Snelste Belg op ski's wil nog sneller

Met een zelfgemaakte helm verbrak de 47-jarige Joost Vandendries met 218,845 kilometer per uur het Belgisch record speedski. ‘Met de juiste partners kan ik nóg sneller’, zegt de vastgoedbeheerder.

‘Het Belgisch record verbreken op ’s werelds snelste piste (met een gemiddelde helling van 52,5% over 1.400 meter, red.), dat voelde als een fenomenale adrenalinerush’, zegt Vandendries vanuit Vars. In dat Franse skigebied liet de 47-jarige West-Vlaming maandag, tijdens een wereldbekermanche speedski, een snelheid van 218,845 kilometer per uur optekenen.

In die extreme sport moeten de skiërs een zo hoog mogelijke snelheid halen op een parcours van 1 kilometer. De eerste 450 meter versnellen ze, van 0 naar 200 kilometer per uur, de volgende 100 meter wordt de snelheid gemeten, om de laatste 450 meter tot stilstand te komen. ‘Ik begon ermee in 2010’, zegt Vandendries, die geboren werd in Veurne, maar al jaren in Overijse woont. ‘Maar in datzelfde jaar ben ik in het Zwitserse Verbier met 160 kilometer per uur gevallen.’ Rugblessures hielden hem vier jaar aan de kant. ‘Maar aan stoppen dacht ik nooit. Ik ben in 2014 beter voorbereid weer begonnen. (lacht) Waarom? Omdat ik van snelheid hou.’

Durbuy

Vandendries, in een vorig leven sportinstructeur in Durbuy en aannemer, beheert samen met zijn echtgenote vastgoed. ‘We zorgen voor het onderhoud van de inkom van gebouwen en regelen afspraken met stielmannen.’

Terwijl hij zich ’s zomers in de fitness afbeult, vertoeft Vandendries elke winter maanden in het buitenland. ‘We hebben onder meer wereldbekermanches speedski in Zweden, Finland en Canada. En ik train in skigebieden. Ik ben mijn vrouw dankbaar voor alle ruimte die ze me geeft.’

Vandendries verdient geen cent aan zijn speedski-exploten en wordt niet gesponsord. ‘Gelukkig hoef ik geen abonnement te betalen van de uitbaters van de skipiste in Vars, die ik goed ken’, lacht hij. ‘Ik trainde er dit jaar al 30 dagen gratis.’

Ik zoek Belgische partners om me te helpen. Met beter materiaal kan ik nog sneller. Joost Vandendries Belgisch recordhouder speedski

Toch stopt Vandendries jaarlijks 15 à 20.000 euro in zijn passie. ‘Idealiter zou ik over een jaarbudget van 40 à 50.000 euro beschikken. De drie Oostenrijkse speedskiërs beschikken bijvoorbeeld over een gezamenlijk jaarbudget van 200.000 euro.’

Omdat hij alles betaalt, is Vandendries creatief met zijn materiaal. ‘Mijn helm en mijn beenspoilers maakte ik thuis zelf’, lacht hij. ‘De spoilers heb ik van plastic en PU-schuim gemaakt. Kan je nagaan hoeveel sneller ik zou gaan met beter materiaal. Ik zoek Belgische partners om me te helpen. Misschien zorgt mijn Belgisch record voor een stroomversnelling.’

Skischoenen op maat

Vandendries liet zijn skischoenen op maat maken bij de Oost-Vlaamse specialist Sportina, in Erpe-Mere. ‘Het speedskireglement bepaalt dat Joost met commercieel gefabriceerde schoenen moet racen’, zegt zaakvoerder Marc De Smedt. ‘Maar we bouwden die volledig om. Zo verplaatsten we de schoensluitingen naar achteren, zodat we die konden integreren in zijn spoilers. Joost wou ook schoenen die kleiner waren dan zijn normale maat, omdat hij dan minder last heeft van luchtweerstand. Daarom voorzagen we binnenin meer plaats, door onder meer de fitting voor zijn tenen er uit te frezen.’

Windtunnel

Voor een betere skihouding klopte Vandendries aan bij de Vlaming Bert Blocken, een autoriteit in aerodynamica van de KU Leuven en de TU Eindhoven. Blocken werkt onder meer met de professionele wielerploeg Jumbo-Visma. ‘Dat Joost een stuk van zijn uitrusting zelf maakte en op geen ondersteuning kan rekenen, ook niet van de skibond, maakt zijn prestatie bijzonder straf’, zegt Blocken, die Vandendries sinds vorig jaar adviseert. ‘In onze windtunnel in Eindhoven hebben we zijn houding getest door met hoge snelheid wind langs hem te jagen, om dan de weerstand te meten. Daaruit distilleerden we een betere houding, waardoor Joost op de piste 10 procent minder luchtweerstand kent en dus sneller afdaalt.’

Voor volgend jaar heb ik een nieuw doel. Ik hoop dan 225 à 230 kilometer per uur te halen.

‘Later dit jaar kunnen we zijn houding verfijnen dankzij het Amerikaanse softwarebedrijf Ansys, dat een vestiging heeft in Waver en gespecialiseerd is in software voor computersimulaties. Het is erg geïnteresseerd in sporttoepassingen. We kunnen dan zijn helm en spoilers optimaliseren via simulaties, waardoor Joost niet meer zoveel tijd in de windtunnel hoeft door te brengen.’

‘Speedski is een sport van duizend details, waarin elke milliseconde telt’, zegt Vandendries. ‘Op het WK bedroeg het verschil tussen de eerste en de tweede zes milliseconden.’ Deze week traint Vandendries nog in Vars, volgende week wacht in Andorra de volgende wereldbekermanche. ‘Voor volgend jaar heb ik een nieuw doel. Ik hoop dan 225 à 230 kilometer per uur te halen.’

Het wereldrecord bedraagt 252,632 kilometer per uur en dateert van 2015.