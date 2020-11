'Sneltestbus is onwettig'

'Het is niet omdat je mensen in je bedrijf sneltesten laat doen dat ze niet meer in quarantaine moeten', benadrukt Zorg en Gezondheid

Het Agentschap Zorg en Gezondheid verzet zich tegen de sneltestbus die Oost-Vlaamse bedrijven aandoet. 'De bus moet gezien worden als een bevolkingsonderzoek, en daar is toestemming voor nodig, maar die is niet gevraagd', verduidelijkt woordvoerder Joris Moonens.

Oost-Vlaamse bedrijven die hun personeel graag willen laten testen op het coronavirus, kunnen sinds vorige week een beroep doen op de sneltestbus van een verzekeringsbedrijf. De bus komt ter plaatse, voert coronasneltesten uit en binnen de 20 minuten is het resultaat beschikbaar. Per sneltest betaalt het bedrijf 80 euro.

Verschillende huisartsen lieten bij VRT NWS maandag al bedenkingen horen bij het commerciƫle initiatief. Maar volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid is het zelfs onwettig. De testbus valt onder de voorwaarden van een bevolkingsonderzoek en daarvoor is toestemming nodig van Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V), en die is niet gevraagd.

We onderzoeken met onze juridische dienst of en hoe we moeten optreden tegen dit initiatief. Misschien kunnen we nog tot een vergelijk komen. Joris Moonens woordvoerder Zorg en Gezondheid

Zorg en Gezondheid heeft de initiatiefnemers al aangeschreven. 'Wie een bevolkingsonderzoek wil organiseren, kan daar toestemming voor vragen. Maar in afwachting mag je zo'n onderzoeken niet uitvoeren. Daar kunnen geldboetes tot 100.000 euro op staan', vertelt woordvoerder Moonens. 'We onderzoeken met onze juridische dienst of en hoe we moeten optreden tegen dit initiatief. Misschien kunnen we nog tot een vergelijk komen, maar dat kunnen we nu niet zeggen.'