'Social distancing, daar hebben onze wormen geen last van'

Het Belgische Pur Ver investeerde 1 miljoen euro in de expansie van zijn 'fabriek'. Daar produceert het een bodemverbeteraar met de hulp van miljoenen wormen, afval en karton.

Op een boerderij in Pecq, in Henegouwen, zitten op een oppervlakte van 4.000 vierkante meter - zowat een klein voetbalveld - sinds kort honderd miljoen wormen dicht op elkaar. Ze krijgen elke dag wat lekkers als lunch: organisch afval, met een goede balans tussen stikstof- en koolstofrijke bronnen. Koffiegruis, draf van brouwerijen, afval van witlof en andere groenten en... karton. 'Daar maken we een papje van', zegt Alexandre Meire, de oprichter van Pur Ver.

De glibberige beesten vreten dagelijks ongeveer de helft van hun gewicht. Ze verteren het voedsel en wat ze uiteindelijk achterlaten is een biologische bodemverbeteraar, zowat 1.000 ton per jaar. 'Dat is niet gewoon compost, maar maakt de bodem luchtiger én levendiger. De wormen voegen er micro-organismes aan toe. Die brengen leven in de bodem en maken dat planten de beschikbare meststoffen beter opnemen, waardoor minder meststoffen nodig zijn.'

Tuincentra

De extra productiecapaciteit is sinds maart operationeel. 'We hadden hard gewerkt om klaar te zijn voor ons hoogseizoen van maart tot mei', zegt Meire. Maar toen ging België in lockdown en moesten ook de tuincentra - een belangrijk verkoopkanaal - tijdelijk de deuren sluiten.

Ons bedrijf had last van de crisis, maar onze wormen niet. Die zijn maximaal blijven produceren. Alexandre Meire Oprichter Pur Ver

De wormen deden intussen gewoon hun werk. 'Ons bedrijf had last van de crisis, maar onze wormen niet. Die zijn maximaal blijven produceren. Social distancing, daar trekken ze zich niets van aan', zegt Meire lachend. Tijdens de lockdown zette de ondernemer in allerijl een webshop op. 'Maar dat is toch niet hetzelfde als tuincentra', klinkt het. De opgelopen verkoopachterstand hoopt hij deze zomer in te halen. 'Onze producten zijn rijk aan humuszuren die het water in de bodem beter vasthouden. De interesse is groot', klinkt het. Pur Ver mikt voor het volledige jaar op een omzetverdubbeling tot 250.000 euro.

Particulieren kunnen voor Pur Ver-producten terecht in een 70-tal winkelpunten, onder meer bij AVEVE en Oh Green, om hun bloembakken, moestuin of gazon een extraatje te geven. Ook een dertigtal biogroententelers heeft de weg naar Pur Ver gevonden.

Golf en wijn

Pur Ver verkoopt zijn product in de vorm van een 'soort gemalen koffie' om in te werken in de aarde bij de aanplanting. Maar Meire en universitaire onderzoekers hebben na twee jaar experimenteren ook een vloeibare versie ontwikkeld. Die is ook na de aanplanting eenvoudig toe te dienen. In België en Nederland levert Pur Ver die al aan golfbanen. Het bedrijf mikt ook op tomatentelers en wijngaarden. 'Die laatste zijn in opmars. In België zijn er zeker een vijftigtal, en in Frankrijk duizenden. Er is veel potentieel', zegt Meire. Een eerste proef is begonnen met het Domaine de Mellemont in Waals-Brabant.