Sofina casht bijna kwart miljard op Indiase leerapp Byju's

De Boëlholding Sofina realiseerde in het coronajaar 2020 een winststijging van 15 procent.

Sofina publiceerde vrijdagavond het jaarverslag over 2020. De holding sloot een sterk jaar af met een winst van 1,4 miljard euro, dat is een stijging met 14,9 procent.

Sofina boekte onder meer succes met de beursgang van de Britse e-commercegroep The Hut Group , met focus op welzijn en beauty. Sofina bezit 8,1 procent van de groep nadat de holding voor een deel ingeschreven had op de beursgang, in plaats van te cashen. Op de Indiase leerapp Byju's cashte Sofina wel. Het jaarverslag van 2019 maakte melding van een belang van 8,59 procent, terwijl het jaarverslag van 2020 het heeft over een belang van 6,25 procent. Omdat de waarde van die eenhoorn op zowat 10 miljard euro geschat wordt, impliceert dat een verkoopopbrengst van rond 230 miljoen euro. Byju's telt 50 miljoen leerlingen en 3,5 miljoen betalende abonnees.

40 vakantiedagen Alle personeelsleden van Sofina krijgen voor hun inspanningen tijdens corona 40 dagen extra vakantie over de komende twee jaar.

In de beursgenoteerde portefeuille stapte Sofina gedeeltelijk uit de discountketen Colruyt . Het belang zakte van 3,2 naar 1,75 procent. Sofina meldt dat het sinds de afsluiting van het boekjaar nog bijkomend aandelen Colruyt heeft verkocht.

Dat het partnerschap na vier decennia is afgelopen, blijkt ook uit het feit dat Colruyt geen paginagrote voorstelling meer krijgt in het jaarverslag onder de pijler 'minderheidsbelangen op lange termijn'. De enige Belgische groep die dat nog kan zeggen, is de luierfabrikant Drylock van Bart Van Malderen waarin Sofina voor een kwart participeert.

Sofina kocht vorig jaar een belang van 1,06 procent in de Belgische datagroep Collibra en die valt onder de pijler 'Sofina Growth', of 'investeringen in snelgroeiende bedrijven'. De derde pijler van Sofina is 'Sofina Private Funds' of 'investeringen in durf- en groeikapitaalfondsen.' Die laatste pijler presteerde sterk door de aanwezigheid in het Amerikaanse techwalhalla Silicon Valley, waar het 45 jaar geleden neerstreek. Eind vorig jaar bestond 42 procent van de portefeuille uit minderheidsbelangen op lange termijn, 39 procent uit private funds en 13 procent uit Sofina Growth.

Meer vakantie en dividend

'2020 was een test in weerbaarheid', zegt CEO Harold Boël in het voorwoord. De holding beloont het personeel voor de inspanningen tijdens corona met 40 dagen extra vakantie over de komende twee jaar.