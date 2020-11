Sofindev stapt in wereldspeler in software voor tv-zenders en streaming

Sofindev, het investeringsfonds rond onder meer Colruyt en de Boël-holding Sofina, neemt een belang van 30 procent in Mediagenix. Dat is de Vlaamse wereldspeler in het beheer van rechten en programmatie voor tv-zenders en streamingbedrijven.

Begin september werd al bekend dat Mediagenix de aandacht had getrokken van Sofindev. Nu is het zover: Sofindev neemt een belang van 30 procent over van vooral het management. Tot voor kort zat 60 procent van de aandelen bij Deparco, het investeringsfonds van techinvesteerder Bruno Denys, en 40 procent bij de vijf mensen die het bedrijf in 2002 de doorstart bezorgden na een faillissement. Nu behouden de vijf 'redders' en het management nog 14 procent en Deparco 56 procent.

BBC, TF1, Al Jazeera, Discovery, Viacom (MTV), het is maar een greep uit de 2.000 zenders van 100 mediabedrijven waar Mediagenix voet aan de grond heeft met zijn Whats'on, een softwarepakket voor de planning van uitzendschema's en het beheer van programmarechten. Maar de software vindt ook steeds meer klanten bij de streamingdiensten. Zo haalde Mediagenix iPlayer van BBC, VRT nu, Streamz en Vidéo à la demande van Orange binnen als klant. Met Disney+, het streamingplatform van de Amerikaanse media- en entertainmentgigant, haalde het een grote klepper binnen. Mediagenix hoopt binnenkort ook Netflix en Apple aan de haak te kunnen slaan. 'We groeien het snelst in de VS', stelt bestuursvoorzitter Dirk Debraekeleer.

Corona

Mediagenix ontstond in 1992 toen de toenmalige VUB-spin-off van de nog jonge commerciële zender VTM de vraag kreeg een planningssysteem te maken voor zijn zendschema's. In 2016 won Mediagenix de Leeuw van de Export en werd het Beloftevolle Onderneming van het Jaar. Tot vorig jaar groeide het bedrijf gemiddeld 15 à 20 procent per jaar. In 2019 klokte de omzet af 30 miljoen euro. 'In maart en april sputterde de groeimotor wat door de coronacrisis', zegt Debraekeleer. 'Daardoor zullen we dit jaar op een status quo eindigen. We zijn ook overgeschakeld van meerjarige contracten naar een model met maandelijkse of jaarlijkse abonnementsgelden, waardoor de inkomsten meer gespreid zijn in de tijd.'