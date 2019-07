Spookbedrijven en vzw's gaan massaal failliet

16 procent meer faillissementen en een record. Is dat een gevolg van de slechtere economische cijfers en het begin van een nieuwe crisis? ‘Niets van dat alles’, zegt Eric Van den Broele, onderzoeksmanager van handelsinformatiebedrijf Graydon Belgium. Uit zijn analyse blijkt dat de iets mindere conjunctuur niets te maken heeft met de opmerkelijke piek in de faillissementscijfers.

Dat in de eerste jaarhelft 800 meer faillissementen werden uitgesproken komt doordat sinds 1 mei vorig jaar ook structuren als vzw’s en vrije beroepen onder de insolventiewet vallen en dus failliet verklaard kunnen worden. De helft van de toename is het gevolg van die wet. Dit jaar gingen al 137 vzw’s failliet, terwijl dat voor die wet van kracht was niet mogelijk was.