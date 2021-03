Staking raakt vooral industriebedrijven

De nationale staking maandag had vooral impact op de grote industriebedrijven en het openbaar vervoer. De dienstensector gaf duidelijk minder gehoor aan de oproep het werk neer te leggen.

De vakbonden ACV en ABVV voerden maandag actie nadat het tweejaarlijkse loonoverleg op een mislukking was uitgedraaid. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is er de komende twee jaar ruimte voor een opslag van 0,4 procent boven op de index.

De vakbonden zijn van mening dat dat onvoldoende is. Ze mikken op een hogere loonmarge, vooral in de sectoren die het tijdens de coronacrisis wel goed doen. De bonden willen ook een minimumloon en afspraken over werkbare loop- en landingsbanen.

Steun

De vakbonden hadden een grote actiebereidheid verwacht, vooral in de bedrijven waar tijdens de crisis in moeilijke omstandigheden wordt doorgewerkt. Thierry Bodson, de voorzitter van de socialistische vakbond ABVV was maandagavond tevreden over het succes van de stakingsdag. Dat bewijst volgens hem dat de werknemers de eisen van de bonden steunen. 'Dit toont aan dat we niet op een andere planeet leven en onze rol goed vervullen.'

Vooral bij de grote industriebedrijven was er een impact. Onder andere bij de chemiegroep BASF in de Antwerpse haven, het Lierse busbedrijf Van Hool en de staalspecialist Aperam in Genk waren er stakingsacties. In Gent lag de productie stil van de autobouwer Volvo Cars en van Volvo Trucks, al was dat niet alleen te wijten aan de staking. Door het wereldwijde tekort aan chips kampen autobouwers met productieproblemen.

Industriebedrijven getroffen

Essenscia, de koepelorganisatie van de Belgische chemiebedrijven, zegt dat de sector 'relatief beperkte' hinder heeft ondervonden van de acties. 'De impact viel al bij al mee', zegt woordvoerder Gert Verreth. 'Er is ongeveer evenveel gestaakt als bij eerdere acties. Het was een beetje een klassieke staking.'

Agoria, de sectorfederatie van de technologie-industrie, signaleerde een zwaardere impact. Zeven op de tien bedrijven in de sector waren maandag getroffen. 'Bij 30 procent van de getroffen bedrijven lagen de activiteiten zowat driekwart lager dan normaal', zegt Bart Steukers, CEO van Agoria. 'Het gaat voornamelijk om grote industriebedrijven met veel arbeiders.'

Steukers wijst erop dat het niet makkelijk is in te schatten hoe zwaar de stakingsacties doorwegen. Veel werknemers zijn tijdelijk werkloos wegens de coronacrisis en heel wat bedrijven kampen met chiptekorten.

'Dat nu gestaakt wordt, is onbegrijpelijk', zegt de Agoria-topman. 'In de laatste fase van een crisis moet je als land alles op alles zetten om je concurrentiekracht op te krikken. Als we tegen 2030 naar 80 procent werkgelegenheid willen, moeten we onze middelen inzetten voor de mensen die nu nog niet aan de slag zijn.'

Bij de supermarkten was de stakingsbereidheid verdeeld. Als er gestaakt werd, was dat vooral in Brussel en Wallonië. Ketens als Colruyt en Aldi gaven mee dat bijna alle winkels openbleven.

Bij het openbaar vervoer waren de acties vooral voelbaar bij De Lijn. In Vlaanderen reed een kwart van de bussen en trams uit. Bij de spoorwegmaatschappij NMBS was de staking zondag om middernacht ingegaan, maar gold een minimumdienstverlening.