Start-up lanceert fietsband met NASA-technologie

De robotwagens die het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA inzet voor zijn missies op de maan en Mars rijden niet op rubberbanden. Die zouden dat niet overleven, en er is daar niet meteen een bandenwinkel in de buurt om ze te vervangen.

Vergeet het principe van binnenbanden in rubber of zelfs van tubeless banden. De banden van Smart Tire Company zien eruit als een fijngeweven net van draden die gemaakt zijn met een soort legering van nikkel en titanium.

Metaal met een geheugen

Vraagtekens

De lekbestendigheid van banden is maar een van de belangrijke factoren in de keuze van de eindconsument. Over de prijs is nog niets geweten, ook gegevens over de rolweerstand en de grip op de ondergrond zijn niet meteen te vinden.