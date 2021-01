Stéphane Moreau opgepakt in Nethys-affaire

Het gerechtelijk onderzoek naar de Nethys-affaire kwam de voorbije dagen in een stroomversnelling. Na urenlange ondervraging werd François Fornieri, de CEO van het farmabedrijf Mithra, donderdagavond in verdenking gesteld voor verduistering bij het uitoefenen van een publieke functie en misbruik van vennootschapsgoederen.

Maar daar stopt het niet. Donderdagavond zijn naast Fornieri nog twee andere voormalige directieleden van Nethys in verdenking gesteld voor dezelfde feiten als de Mithra-topman. Het gaat om Pierre Meyers en Jacques Tison. Meyers blijft aangehouden, Tison is vrijgelaten onder voorwaarden.

Moreau

Over het lot van Stéphane Moreau wordt later vandaag meer informatie verwacht. De voormalige CEO werd eind 2019 aan de deur gezet bij de Luikse intercommunale holding Nethys. Dat gebeurde na een wekenlange schandaalsfeer rond de geheime verkoop van het telecombedrijf VOO, het groenestroombedrijf Elicio en het IT-bedrijf Win, waar ook Fornieri een hand in had.