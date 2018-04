Sterk jaar Bois Sauvage kan roep om transparantie niet dimmen

Bois Sauvage heeft een boerenjaar achter de rug. De holding zag de bedrijfswinst met 31 procent aandikken. Toch was het gebrek aan transparantie een splijtzwam op de algemene vergadering.

De discrete holding Bois Sauvage gaf woensdag toelichting bij de resultaten op de jaarlijkse aandeelhoudersbijeenkomst. Die waren sterk. In het kielzog van de wereldeconomie groeide de winst vóór wijzigingen in de portefeuille met bijna een derde. Het gevolg van een stevige groei bij de chocoladegroep UBCM, die zowat 46 procent uitmaakt van de portefeuille. De omzet van de groep boven de merken Neuhaus en Jeff de Bruges steeg 3,5 procent.

Daarnaast dopeerde de meerwaarde die de dochter en kunststoffenspecialist Noël Group boekte op de verkoop van de isolatieafdeling de winst. Wanneer je er de stijgingen in de reële waarde van de deelnemingen bijtelt, verdubbelde het resultaat zelfs op jaarbasis tot 89,5 miljoen euro. Dat komt voornamelijk door de waardestijging van de materialengroep Umicore waarin Bois Sauvage een belang heeft van 1,8 procent.

Te weinig transparantie

Toch hadden enkele aandeelhouders kritiek op het gebrek aan transparantie dat het management tentoonspreidde. 'De helft van de intrinsieke waarde van Bois Sauvage bestaat uit deelnemingen in ondernemingen die niet genoteerd zijn op de beurs,' zegt Patrick Millecam, fondsbeheerder bij Value Square. 'Daarover stuurde ik een hele reeks vragen door. Dan is het frustrerend dat die niet op een duidelijke manier worden beantwoord.'

Als we niet genoeg informatie krijgen, kunnen investeerders de holding niet naar waarde schatten. Patrick Millecam fondsbeheerder Value Square

De holding heeft naast de chocoladegroep ook een belang in de niet-genoteerde investeringsbank Berenberg. Het belang in de bank bestrijkt 9,4 procent van de portefeuille. 'Een gebrek aan transparantie is een probleem. Als we niet genoeg informatie krijgen, kunnen investeerders de holding niet naar waarde schatten,' aldus Millecam.

Grote korting

De intrinsieke waarde van de groep kan niet volledig gewaardeerd worden volgens de beurskoers. Bois Sauvage baseert de waardering van Berenberg op het gemiddelde van het geherwaardeerde netto-actief en een veelvoud van de winst op basis van waarderingsratio's van genoteerde sectorgenoten. Voor de chocoladegroep verdisconteert de holding de toekomstige kasstromen. Vorig jaar steeg de intrinsieke waarde met 18 procent tot 435,46 euro per aandeel, berekende de groep.

'Maar Bois Sauvage gebruikt conservatieve schattingen waardoor de boekwaarde aan de lage kant uitkomt,' beweert Millecam. 'Dat zorgt voor een substantiële korting van de beurswaarde ten opzichte van de echte intrinsieke waarde.' Momenteel noteert het aandeel met een korting van 10 procent.

Gevoelige gegevens openbaar maken zou een concurrentieel nadeel creëren. Benoit Deckers CEO Bois Sauvage

CEO Benoit Deckers verdedigde zich door te wijzen op de gevoeligheid van de informatie. 'Over de niet-genoteerde bedrijven kunnen we weinig informatie geven aangezien hun concurrenten ook niet genoteerd zijn. Zij verstrekken die informatie dus ook niet,' aldus Deckers. 'Die gegevens wel openbaar maken zou een concurrentieel nadeel creëren.'

Kurken

Bois Sauvage bleef ook vaag over de vooruitzichten. Wel maakte de groep bekend dat het voor 20 miljoen euro intekende op een kapitaalverhoging van de Amerikaanse kurkenproducent Vinventions. Vinventions was reeds aanwezig in de portefeuille via de deelneming in Noël Group, de stichter van Vinventions.

Door de kapitaalverhoging verhoogt Bois Sauvage haar belang tot 25,84 procent. De holding steunt Vinventions ook op een andere manier. Ze schreef voor 5 miljoen euro in op een achtergestelde lening aan de Belgische dochteronderneming van Vinventions, LLC.