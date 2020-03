Sterke bedrijven hebben veel vrouwen in raad van bestuur

Het ratingbureau Moody's zette de diversiteit in de raad van bestuur af tegenover de kredietrating. Hoe dieper de rating richting rommel zakt, hoe minder vrouwen in het bestuur.

Het Amerikaanse ratingbureau Moody's nam de 540 Europese bedrijven die het opvolgt eens op een andere manier onder de loep. Het bekeek de diversiteit in de raad van bestuur en vergeleek die met de kredietrating.

In bedrijven met een kwaliteitsvolle A-rating hebben vrouwen 34 procent van de bestuurszetels in handen. Aan de onderkant van de schaal, bij bedrijven met een CAA-rating, nemen ze 16 procent in beslag (zie grafiek).

Het onderzoek toont daarnaast aan dat bedrijven met hogere ratings de neiging hebben ook meer vrouwen in de directie te hebben. Een halfjaar geleden heeft Moody's hetzelfde onderzoek gedaan in Noord-Amerika, met ongeveer dezelfde conclusies.

We beschouwen de aanwezigheid van vrouwen in de raad van bestuur - en de potentiële diversiteit aan meningen die zij de raad bijbrengen - als een factor die bijdraagt aan goed bestuur. Moody's Kredietratingbureau

'Diversiteit in de raad van bestuur is waarschijnlijk niet de enige reden voor de hogere kredietrating', zegt Brendan Sheehan, analist bij Moody's. Onder de goed scorende bedrijven bevinden zich een aantal grote ondernemingen die in handen zijn van een divers en breed aandeelhouderschap. Zulke bedrijven beschikken vaak over een erg onafhankelijke raad van bestuur en uitgebreide directieteams. Al die factoren dragen waarschijnlijk bij aan zowel de waardering als de genderdiversiteit in het bestuur, merken de onderzoekers op.

'Toch beschouwen wij de aanwezigheid van vrouwen in de raad van bestuur - en de potentiële diversiteit aan meningen die zij de raad bijbrengen - als een factor die bijdraagt aan goed bestuur', vervolgt Moody's. 'Het is een van de criteria die Moody's gebruikt om het bestuur van een bedrijf te beoordelen.' Als een bedrijf een diversiteitsgraad van minder dan 30 procent heeft, gaat bij Moody's een knipperlicht aan.

België zevende

Uit de studie blijkt verder dat Frankrijk over de evenwichtigste raden van bestuur in Europa beschikt, met gemiddeld 42 procent vrouwen. Noorwegen staat op de tweede plaats met 40 procent, België op de zevende met 28 procent. Slovenië scoort het slechtst (8%). De bedrijven in België, Frankrijk en Noorwegen moeten niet toevallig wetgeving over vrouwenquota respecteren.