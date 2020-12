Stormloop op vuurkorven voor koude kerst

Volgens de coronaregels mag je buiten met vier volwassenen samenkomen, ook in de tuin.

Nu we ook met de feestdagen ons sociaal contact buiten moeten zoeken, slaan Belgen massaal vuurkorven en vuurschalen in. In die mate dat schaarste dreigt.

'Een booming business', omschrijft Dirk Ballekens, directeur van de Belgische Tuincentra Vereniging (BTV) de verkoop van vuurkorven en vuurschalen de voorbije weken. Nu we de komende weken - zelfs tijdens de feestdagen - enkel buiten mogen afspreken met vier volwassenen, slaan Belgen massaal items in om zich in de tuin aan te verwarmen.

De verkoop van vuurkorven en vuurschalen lag in november 50 à 60 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, achterhaalde de BTV op vraag van De Tijd bij zijn grootste leden. 'Maar zelfs die verkoopsexplosie onderschat de echte vraag, omdat de vergelijkingsbasis met vorig jaar door de coronamaatregelen voor winkels niet helemaal overeenkomt', zegt Ballekens.

'Sommige winkels interpreteerden de vuurkorven en -schalen als decoratie, een niet-essentieel goed, en verkochten ze enkel online. Zij zagen die online verkoop verdubbelen. Maar ook de winkels die de vuurkorven en -schalen beschouwden als functionele tuinitems en fysiek verkochten, verkochten bijzonder goed. In sommige gevallen gaat dat om meer dan een verdubbeling.'

60% vuurverkoop De verkoop van vuurkorven en vuurmanden is 50 à 60 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Nu sinds vorige week duidelijk is dat de sociale regels tijdens kers en nieuwjaar gelden, verwachten de tuincentra een nog grotere vraag. Dat belooft een uitdaging te worden. De verkoop gaat zo snel dat de productie niet kan volgen, zegt Ballekens. 'De productie vindt vaak plaats in het Verre Oosten. Dat is een traject van maanden om de bevoorrading te hernemen.'

'Het wordt moeilijk, zo niet onmogelijk om binnenkort nog een vuurschaal of -korf op de kop te tikken', zegt Ballekens. 'De duurdere modellen, die enkele honderden euro's kosten, gaan nu al vlot over de toonbank. Mensen zijn op zoek naar creatieve manieren om deze coronawinter door te komen.'