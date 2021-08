Stroomfactuur wordt nu ook een fiscaal voordeel

Veel werkgevers bieden werknemers de mogelijkheid om binnen bepaalde grenzen zelf de afweging te maken tussen meer of minder vakantiedagen, nettoloon of voordelen als een bedrijfswagen of -fiets. Zo kan het budget van een bonus of 13de maand via een cafetariaplan fiscaal vriendelijk gespendeerd worden aan mobiliteit, een telecomabonnement of pensioensparen. Daar komt nu een groen elektriciteitscontract van leverancier Luminus bij.