Studenten jagen op schaarsere vakantiejobs

Bij de pretparken van Plopsa, zoals Plopsaland in Adinkerke, worden tot een kwart minder jobstudenten aangenomen. Als de parken open mogen van de regering.

Zo’n 100.000 studentenjobs minder dan in andere jaren, luidt de verwachting voor deze zomer. Al hangt nog heel veel af van de toeristische sector en de horeca.

Studenten die na de examens een centje willen bijverdienen, spelen het best al hun troeven uit. Het aantal beschikbare jobs daalt naar verwachting flink door de coronacrisis. Verschillende bedrijven melden al dat de vraag naar jobs groter is dan gewoonlijk. Mogelijk is dat omdat studenten die hun vertrouwde vakantiejob mislopen op zoek zijn naar ander vakantiewerk.

In de paasvakantie was het volume studentenarbeid tegenover vorig jaar met twee derde gedaald, berekende de uitzendgroep Randstad. Zo dramatisch wordt het in de zomer niet, maar Randstad-specialist Jan Denys gaat toch uit van een daling met 20 à 30 procent. In een normale zomerperiode telt ons land meer dan 450.000 jobstudenten.

De Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB waagt zich niet aan een voorspelling, maar zag het aantal vacatures voor studentenjobs in april fors terugvallen, van 5.153 een jaar geleden naar 1.624 dit jaar. 'Het aanbod studentenjobs is conjunctuurgevoelig. Het daalt sterker dan andere jobs als de economie vertraagt en stijgt sterker als de economie herneemt', zegt Joke Van Bommel, de woordvoerder van VDAB.

Horeca

Of het voor jongeren financieel een zwarte zomer wordt, zal afhangen van de horeca. Met bijna 107.000 jobstudenten was die sector vorige zomer de grootste werkgever van jeugdig Vlaanderen. Horeca Vlaanderen, de sectorfederatie, wil geen prognoses maken zolang er geen duidelijkheid is wanneer en onder welke voorwaarden horecazaken weer mogen openen.

De pretparkenuitbater Plopsa, die in de zomermaanden gewoonlijk zo'n 2.100 studenten tewerkstelt, heeft wel al de rekening gemaakt. 'Als we weer mogen openen, verwachten we een daling met 20 à 25 procent van het aantal vacatures voor jobstudenten. Wegens de beperktere capaciteit door de coronamaatregelen zullen er minder standjes en shows zijn', zegt algemeen directeur Steve Van den Kerkhof. Plopsa neemt ook een vijfde minder seizoensarbeiders aan - doorgaans zowat 250 - en heeft ongeveer een op de tien vaste werknemers ontslagen.

Al kan de schade meevallen, denkt Jeroen Poels van Deltaworx, een uitzendkantoor gespecialiseerd in studentenarbeid. 'Als de horeca mag openen en de Belgen vooral in eigen land op vakantie gaan, wordt de sector misschien sterk gepromoot. Ik zie in mijn netwerk veel ondernemers die klaarstaan met nieuwe concepten.'

Supermarkten

In enkele sectoren blijft het jobaanbod wel groot. Supermarkten en distributiecentra stelden tijdens de lockdown meer studenten tewerk. En ook in de eerste helft van mei had de Colruyt-groep bijna zes keer meer studentenwerk dan aanvankelijk begroot.

Colruyt heeft 9.000 zomercontracten klaar, maar daar kunnen er nog bijkomen. Vorige zomer werkten er 14.000 studenten. Delhaize verwacht op hetzelfde niveau uit te komen als vorig jaar: 750 studenten in de depots en 1.200 studenten per week in de winkels.

Studenten die zeker van een vakantiejob willen zijn, stellen hun zoektocht beter niet uit. 'De vraag is heel groot', zegt Poels. De logistieke groep Bpost, die tijdens de zomermaanden 4.000 studenten in dienst neemt, bevestigt dat. 'Het aantal inschrijvingen is meer dan verdubbeld, met 29.000 tegenover 14.000 vorig jaar', zegt Delphine Van Bladel, de woordvoerster.