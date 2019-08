'Succesrecept Red Lions werkt ook voor bedrijven'

De hockeyer Manu Stockbroekx richt samen met zijn broer Sander een start-up op die bedrijven digitaal helpt te transformeren. Daarbij wordt de succesformule van de Red Lions toegepast op het bedrijfsleven.

‘Ik ben nog altijd in extase’, glundert Manu Stockbroekx (26) als we hem ontmoeten in het Crowne Plazahotel in Antwerpen, waar het Belgisch hockeyteam in afzondering is. De avond ervoor hebben de Red Lions de halve finale gewonnen tegen Duitsland. In het laatste kwart werd een 0-2 achterstand omgebouwd in een 4-2 overwinning. Het stadion met 8.000 man kolkte. ‘We hebben 130 decibel bereikt, wat overeenkomt met het geluid van een Boeing’, zegt Manu.

Vanavond om 20.30 uur spelen de Red Lions de EK-finale tegen Spanje. Als ze winnen zijn ze geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio in 2020. Het zou het zoveelste succes zijn van de Belgische hockeyers. Het begon in 2016 toen ze zilver haalden op de Spelen in Rio. Een jaar later werden ze tweede op het Europees kampioenschap. Vorig jaar werden ze wereldkampioen en vanavond mogelijk Europees kampioen.

Digitale transformatie

Tussen de trainingen en de teambesprekingen door heeft Manu tijd gemaakt om over zijn toekomstplannen te praten. Hij gaat samen met zijn oudere broer Sander (29) een start-up oprichten, waarvan de naam nog onbekend is. Het succes van het hockeyteam dient als inspiratie. ‘Zodra er een professionele omkadering voor de Red Lions was, zijn ze beginnen te presteren’, zegt Sander. ‘Het is de bedoeling die professionele omkadering ook bij bedrijven aan te bieden die nood hebben aan een digitale transformatie. Het ad hoc bouwen van softwareplatformen is passé.’

Sander haalde recentelijk zijn masterdiploma in de bedrijfsinformatica. Hij woont in Londen en richtte al een start-up op die vrij succesvol is. In verschillende landen, waaronder België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland, heeft hij een systeem op poten gezet waardoor diplomaten geautomatiseerd hun btw kunnen recupereren. ‘Daardoor hoeven ze niet meer met 50.000 bonnetjes te werken.’

Maar nu wil hij ondernemen met zijn broer. Sander heeft de digitale knowhow en zijn broer de ervaring hoe een team vanuit het niets zeer goed begint te presteren. ‘Het succes van IT-projecten hangt heel vaak af van hoe mensen zich in een project of een team voelen. Waar moet je op focussen als team? Hoe ga je om met tegenslagen?’ Dat is niet alleen belangrijk in de sport, maar ook in bedrijven’, zegt Manu.

De Red Lions zijn het eerste team dat op Belgisch niveau op een consistente manier zoveel prijzen haalt. Manu stockbroekx Speler Red Lions

De bedoeling is dat Sander een model uitwerkt dat het best bij een bedrijf past en dat Manu teams in een bedrijf vanuit zijn ervaring in het hockey gaat coachen. ‘Als je digitaal wil transformeren, moet je bepaalde kritische componenten hebben in je manier van werken. Ik heb daar een model voor uitgeschreven en people management heeft een gigantisch grote impact op het succes van digitaletransformatieprojecten’, legt Sander uit. ‘Studies hebben aangetoond dat 80 procent van de digitale projecten mislukt omdat mensen onvoldoende geschoold zijn.’

Mentaliteit

Het succes van de Red Lions komt volgens Manu in eerste instantie door de keuze voor een professionele omkadering. Dat begon tien jaar geleden met het aantrekken van de Nederlander Bert Wentink. ‘Hij bouwde een structuur uit rond het hockeyteam met professionele programma’s, een physical coach, psychologische begeleiding...’, zegt Manu.

Ook de mentaliteit van de spelers veranderde. ‘Een jaar voor de Spelen in Rio hebben we ervoor gekozen alles op te geven voor het hockey. Er werd geen bier meer gedronken en frieten gegeten na een wedstrijd, wel recuperatieshakes. En op rustdagen werd effectief gerust. Daarna is de hockeydroom begonnen. Wij zijn het eerste team dat op Belgisch niveau op een consistente manier zoveel prijzen haalt’, legt Manu uit.

De huidige CEO’s en bedrijfsleiders zijn van een generatie waarin digitale transformatie niet belangrijk was. Sander Stockbroekx bedrijfsinformaticus

Hij geeft geregeld lezingen voor bedrijven over dat succesverhaal en schreef er ook een boek over. Nu wil hij het samen met zijn broer toepassen in ondernemingen. Volgens Sander zit te weinig knowhow bij bedrijven en wordt te veel geld over de balk gegooid voor informatica. ‘Er is een grote bank in België die elk jaar 85 procent uitgeeft van wat ze initieel in informatica heeft geïnvesteerd. Dan zit er iets grondig mis.’