'Super League enige manier om strengere financiële controles af te dwingen'

Florentino Perez verdedigde zaterdag het idee van een Europese Super League. Volgens de voorzitter van Real Madrid was het de enige manier om strengere financiële controles op teams af te dwingen.

Twaalf grote Europese clubs lieten in april weten dat ze van plan waren om met de Europese Super League een aparte competitie te vormen. Het plan implodeerde binnen enkele dagen na de terugtrekking van de zes Engelse clubs en vervolgens Atletico Madrid, AC Milan en Inter Milan.

Alleen Barcelona, Real Madrid en Juventus bleven het plan steunen. Tijdens een algemene vergadering van Real Madrid dit weekend kwam voorzitter Florentino Perez terug op het debacle. De Europese Super League is volgens hem een project waarmee eindelijk een financiële controle wordt ingevoerd die strikt wordt nageleefd. 'Op die manier kunnen we voorkomen dat er steeds meer onaanvaardbare situaties ontstaan waarin clubs ongedifferentieerd financiële steun ontvangen van de overheid of uit andere bronnen', aldus Perez.

Bedreigd en beledigd

Perez zei ook dat UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin valse informatie aan voetbalfans had gegeven om de oprichting van een Europese Super League in diskrediet te brengen. 'Clubs werden bedreigd met sancties die niet in overeenstemming zijn met de rechtsstaat, clubvoorzitters werden beledigd. Hoe is het mogelijk dat de voorzitter van de UEFA de voorzitter van Juventus, een van de oudste en meest prestigieuze clubs, publiekelijk beledigt met woorden die ik hier niet kan uitspreken?', zei Perez.