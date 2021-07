'Te vroeg voor een definitief thuiswerkbeleid'

Het personeel van de bank AXA mag zelf kiezen wanneer het thuis werkt en wanneer op kantoor. Een goed idee, vinden arbeidsmarktexperts. 'Het is te vroeg en arbitrair om mensen nu al op te leggen wanneer ze op kantoor moeten zijn.'

Na een hels anderhalf jaar vol corona keert het gewone leven terug. Na maanden van verplicht thuiswerk zijn mensen weer welkom op kantoor. Maar helemaal als vroeger wordt het niet. Bedrijven werken aan een nieuw thuiswerkbeleid. De bank AXA verbaasde dinsdag met de aankondiging dat het zijn personeel de keuze laat. Werknemers mogen kiezen wanneer ze thuis werken en wanneer op kantoor. Andere banken zijn strikter en eisen dat hun personeel minstens twee dagen of meer op kantoor werkt.

De essentie Bij de bank AXA mogen personeelsleden zelf kiezen of ze op kantoor werken of niet.

Andere banken en bedrijven verplichten hun werknemers minstens een bepaald aantal dagen op kantoor te zijn.

Arbeidsmarktexperts spreken hun goedkeuring uit voor het model van AXA.

Ze betogen dat bedrijven na het verpichte thuiswerk een nieuw normaal moeten vinden. Via experiment moetn duidelijk worden wat de beste manier van (thuis)werken is.

'Het model van AXA is het meest veelbelovende dat ik al gezien heb', zegt Jan Denys, arbeidsmarktexpert van het uitzendbureau Randstad. 'Het is te vroeg om mensen nu al op te leggen dat ze minimaal of maximaal twee dagen op kantoor mogen of moeten zijn. Dat is te arbitrair. Het lijkt me geen goed idee nu al dingen definitief vast te leggen. AXA laat ruimte voor experiment.'

Nieuw evenwicht

Denys zegt dat bedrijven het komende jaar een evenwicht moeten zoeken. Pas dan zal een nieuw tijdperk aanbreken. 'In die optiek is het goed dat AXA het vizier openlaat. Zo zal een evenwicht ontstaan. Werknemers en leidinggevenden zullen al doende leren wat het beste werkt. Voor het ene bedrijf is het meer nodig dat het personeel vaak op de werkvloer is dan voor het andere. Zelfs binnen één bedrijf zullen er andere gewoontes ontstaan tussen andere teams. Ik kan me voorstellen dat er extremen zullen zijn: bedrijven waarin mensen altijd of bijna altijd thuiswerken of bedrijven waarin mensen altijd op kantoor werken. Een grote groep zal daartussen schipperen.'

Bedrijven die denken dat ze op basis van het afgelopen anderhalf jaar conclusies kunnen trekken, maken een inschattingsfout, vindt Denys. 'Wat we het afgelopen jaar gezien hebben, was uitzonderlijk. Iedereen die kon, moest verplicht thuiswerken. Dat is nu niet meer zo, en daarom belanden we in een nieuwe realiteit. Het vergt tijd om tot een nieuwe balans te komen.'

Ook Ans De Vos, arbeidsmarktexpert aan de Antwerp Management School, ziet heil in het regime van AXA. 'Het is positief dat de bank haar personeel keuzevrijheid geeft. Het is doorgaans geen goed idee mensen op te leggen op kantoor te werken of net niet. Als het verplicht is, weegt dat negatief door.'

Individueel

Toch is het volgens haar nodig erover te waken dat mensen voldoende op kantoor komen. 'Werknemers moeten met hun directe collega's goede afspraken maken. Teamleiders moeten een goede manier vinden om mensen toch te laten samenwerken.'

Keuzevrijheid is nog iets anders dan vrijheid, blijheid. Jan Denys Arbeidsexpert Randstad

De Vos benadrukt dat het nieuwe normaal voor elk bedrijf anders is, en zelfs tussen afdelingen onderling kan verschillen. 'Mensen die vaak moeten brainstormen met collega's moeten vanzelfsprekend meer samenkomen dan wie vooral individueel werkt en andere klantenrelaties heeft dan zijn collega's.'