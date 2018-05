Tech en China boven in lijst waardevolle merken

Google en Apple zijn de meest waardevolle merken ter wereld, in die volgorde. Beide techbedrijven zien de waarde van hun merk voor het eerst boven de grens van 300 miljard dollar uitkomen. Google is 302,1 miljard dollar waard, Apple 300,1 miljard dollar.

China

Verder valt op dat Chinese bedrijven hun opmars maken in de top tien. Tencent, het internetbedrijf met onder meer de in China razend populaire en polyvalente app Wechat in de portefeuille, is 179 miljard dollar waard en komt uit op plaats 5. Alibaba, het e-commercebedrijf geleid door oprichter Jack Ma, staat op 9 met een waarde van 113,4 miljard dollar.