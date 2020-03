Telenet, Barco en WDP bevestigen dividend

In de oproepingen voor hun algemene vergadering bevestigen de drie de uitkeringen over het boekjaar 2019.

Telenet keert zoals gepland een slotdividend van bruto 1,3050 euro per aandeel uit. Het telecombedrijf laat zo 143,2 miljoen euro naar zijn aandeelhouders vloeien, met op kop de Amerikaanse hoofdaandeelhouder Liberty Global die 58 procent van de aandelen in handen heeft. In december betaalde Telenet al 62,8 miljoen euro uit, per aandeel goed voor bruto 0,57 euro.