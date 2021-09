Telenet en Anderlecht zetten schouders onder sociaal voetbalproject BX Brussels

Met sociaal voetbalproject BX Brussels probeert bezieler Vincent Kompany al jaren perspectief te creëren voor het deel van de Brusselse jeugd dat daar om smeekt. Telenet en Anderlecht zetten nu mee de schouders onder die club om die ambities een boost te geven. ‘Er is weinig in het leven dat je meer vormt dan een coach.

‘Komaan, hup, ogen naar de bal!’ Een jonge speler van voetbalclub BX Brussels is even het noorden kwijt in het midden van een trainingsoefening, tot geamuseerde ergernis van zijn coach. De twee rijzige mannen die het veld op slenteren - de ene in een paars trainingspak, de andere in een wit hemd en geruite blazer - verstoren de concentratie op deze zonnige woensdagmiddag.

Het is vooral de in paars getooide Vincent Kompany - de trainer van RSC Anderlecht en voormalig Rode Duivel - die even later omsingeld wordt door om selfies smekende kinderen. Telenet-CEO John Porter kijkt ernaar en grinnikt. ‘Ik denk dat alleen Tom Brady (American football-ster, red.) meer devote fans heeft dan deze kerel.’

BX Brussels In Anderlecht opgericht door Vincent Kompany in 2013 als sociale voetbalclub.

Ondertussen een netwerk van vier clubs verspreid over Brussel, met als nieuwste aanwinst RSCA Heizel, een satellietclub van RSC Anderlecht.

BX Brussels wil een 'veilige haven' zijn en structuur bieden aan de 1.300 leden en hen ook naast het veld helpen zich te ontwikkelen.

Kompany en Porter, het is een op papier wat gekke combinatie. Maar het veld waarop ze staan en de kinderen die om hen heen krioelen binden hen. Telenet zet, samen met RSCA, voor de komende drie jaar de schouders onder BX Brussels, het sociale voetbalproject dat Kompany uit de grond stampte om jongeren uit achtergestelde Brusselse wijken te ondersteunen. Telenet draagt financieel zijn steentje bij aan de sportieve werking, maar wil ook naast het veld een rol spelen in het ontwikkelen van de voetballende jongeren. Dat doet het door partnerorganisaties als CoderDojo, BeCode, YouthStart en Toekomstatelier in te schakelen en de huiswerklokaaltjes op de club van internet te voorzien.

BX begon in 2013 als een lokale club met 300 leden, maar is in acht jaar uitgegroeid tot iets groters. Onder de BX-paraplu zitten ondertussen drie clubs in het Brusselse, met samen 1.300 leden. Daar wordt dit seizoen nog een vierde aan toegevoegd: Anderlecht besteedt zijn satellietclub RSCA Heizel uit aan het BX-netwerk om nog meer jongeren te kunnen bereiken. De recordkampioen zal ook sportieve ondersteuning bieden en via RSCA Women meer meisjes naar het voetbal proberen te loodsen.

Druk en stress

Kompany klinkt trots over dat traject. ‘Het is zeker in het begin niet altijd makkelijk geweest. In Brussel is de behoefte aan dit soort projecten groot, maar is de ruimte beperkt en zijn de structuren ingewikkeld. Dat maakt het moeilijk om iets nieuws van de grond te krijgen. Maar met doorzettingsvermogen en de juiste steun groeit het tot iets speciaals uit.’

Mijn moeder peperde me in dat ik dubbel zo hard moest werken om hetzelfde te bereiken als iemand die er anders uitzag dan ik. Vincent Kompany Coach RSC Anderlecht en bezieler BX Brussels

De RSCA-coach haalde de mosterd voor BX uit zijn eigen ervaringen als tiener in een moeilijke wijk in Brussel. Thuis kreeg hij ingepeperd dat hij, door wie hij was en hoe hij eruitzag, dubbel zo hard zou moeten werken om iets te bereiken. ‘Mijn moeder werkte bij jobkantoor Actiris. Ze zag het voor haar neus gebeuren, toonde me de cijfers. Opgroeien met de wetenschap dat de wereld niet eerlijk in elkaar steekt, dat geeft stress en druk. Dan kom je in de verleiding om bochten af te snijden in plaats van jezelf te ontwikkelen. Zeker als je op de leeftijd komt waarop materiële zaken tegelijk belangrijk worden en onbereikbaar blijven. Voetbal was voor mij een manier om wat van die druk kwijt te raken.’

Dat is wat Kompany jongeren met BX wil aanreiken: een plaats om de moeilijke tienerjaren, waarin ze op zoek zijn naar hun eigen pad, te overbruggen. Een veilige haven, zo drukt hij het meermaals uit. ‘De structuur hebben van een trainingssessie die op tijd begint en daarin begeleid worden door iemand bij wie je met vragen terechtkan. Dat is voor veel van onze jongeren al een luxe.’

Schermvullende weergave Kompany en Porter observeren de training. ©Diego Franssens

‘Ik kom uit een geprivilegieerd milieu’, vult Porter aan. ‘Maar zelfs voor mij waren enkele coaches de meest vormende figuren toen ik opgroeide. Iemand die discipline eist, die je waarden doorgeeft en die je vertelt dat je bepaalde dingen kan bereiken als je je ergens op toelegt, is veel waard als je later succesvol wil worden. Daarom vind ik het zo’n goed idee dit project te ondersteunen: sport is een uitstekende manier om je te ontwikkelen.’

Amerikaanse cultuur

De vraag is of opportuniteiten creëren en inclusie nastreven niet meer een taak zijn van de overheid dan van een beroemde filantroop en welwillende bedrijven. Voor de Australische Amerikaan Porter is dat de logica zelve. ‘In de VS zit 'corporate social responsibility’ veel meer ingebakken in de cultuur. Dat is ergens normaal, omdat onze overheden anders in elkaar zitten. Hier betaal je veel belastingen en verwacht je dat de overheid in ruil alles op zich neemt. Maar de wereld zit complex in elkaar. Bedrijven zijn ook hier goed geëquipeerd om de gaten die vallen te proberen op te vullen.’

Mensen willen werken voor een bedrijf dat ergens voor staat. John Porter CEO Telenet