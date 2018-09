Teleurstellende resultaten, zonnige vooruitzichten

Het eerste halfjaar van de Belgische beursgenoteerde bedrijven verliep niet altijd vlekkeloos. Maar de tweede jaarhelft belooft beterschap, zeggen analisten. ‘Alles komt goed.’

Op 1 september is niet alleen de grote vakantie voorbij, ook het halfjaarseizoen van beursgenoteerd België zit er dan grotendeels op. Dat was niet meteen een voltreffer. Terwijl een extreme droogte het land teisterde, regende het omzet- en winstwaarschuwingen. Maandag joegen Greenyard en Balta beleggers nog de stuipen op het lijf. Alles lijkt tegen te zitten voor het fruit- en groenteconcern Greenyard. Door de stevige concurrentie, de droogte en een mogelijke listeriabesmetting in een van de fabrieken ligt de winst dit jaar tot een kwart lager. De tapijtgroep Balta zag de omzet dan weer dalen door de zwakke tapijtmarkt. Ze zette haar topman aan de deur.

Verder in het geheugen zit het winst-alarm dat de staaldraadfabrikant Bekaert eind juli uitstuurde. Het aandeel kelderde 20 procent en kende zijn slechtste beursdag in 30 jaar. Ook bedrijven als Sipef, IBA en Tessenderlo vuurden het winstalarm af. Dat het halfjaarseizoen geen schot in de roos was, blijkt ook uit de koersreactie. De Belgische aandelen tekenden in de vijf dagen na de publicatie van de resultaten een mediane koerswinst van amper 0,36 procent op, gecorrigeerd voor de evolutie van de Bel20. ‘Gemiddeld genomen was het een zwak eerste halfjaar’, zegt Patrick Casselman, aandelenspecialist bij BNP Paribas Fortis. ‘We kregen heel wat teleurstellingen te verwerken.’ In de grafiek hierboven hebben we de aandelen opgelijst met de negatieve koersreacties na de resultaten. Wat was het probleem?

Wisselkoersen

Casselman verwijst in de eerste plaats naar de tegenvallende wisselkoersen. Vooral de dollar en de Chinese yuan hadden in de eerste jaarhelft een negatief effect op de omzet. Liefst 12 bedrijven vermeldden het wisselkoerseffect in hun resultaten. Typische dollarverdieners als Barco, Umicore, Melexis en Fagron leden onder de zwakke dollar. Ook Tessenderlo, dat via zijn meststoffendochter Kerley een groot deel van zijn inkomsten uit de VS haalt, werd getroffen.

Bedrijven als Ahold Delhaize en AB InBev halen een groot deel van hun inkomsten in de VS, maar ze slaagden erin zich in te dekken door schulden aan te gaan in dollar of de productie met dollars te bekostigen. Opmerkelijk was dat Deceuninck 70 procent meer winst kon boeken in Turkije, ondanks de vrije val van de lira. De fabrikant van pvc-raamprofielen trok de prijzen in Turkije met 25 procent op en slaagde er zo in de koersval te compenseren.

Grondstofprijzen

De resultaten zijn een weerspiegeling van de tussentijdse economische vertraging in de eurozone. Stefaan Genoe hoofdanalist Degroof Petercam

Veel bedrijven leden in de eerste jaarhelft onder de gestegen grondstoffenprijzen. De prijs van walsdraad leidde tot de malaise bij Bekaert. De staaldraadfabrikant zag de bedrijfswinst (ebit) met 37 procent krimpen. Ook Agfa-Gevaert en Deceuninck kregen de grondstoffenprijzen niet onder controle. Bij Agfa is aluminium de boosdoener, bij Deceuninck pvc. ‘Een uitzondering was Umicore’, zegt Stefaan Genoe, aandelenanalist bij Degroof Petercam. ‘De materialengroep kon profiteren van de gunstige kobalt- en nikkelprijzen. Ze zag de brutobedrijfswinst met 23 procent toenemen en klopte moeiteloos de verwachtingen. Umicore is een van de meevallers van het resultatenseizoen.’

Niet alleen aan de aanbodzijde spelen grondstoffen een rol. De plantagegroep Sipef zag de omzet met een tiende terugvallen ondanks een 7 procent hogere productie. De palmolieprijs staat zwaar onder druk en noteert 10 procent lager dan een jaar voordien. Nyrstar daarentegen kon nog eens bogen op een gunstige zinkprijs. Die lag in de eerste jaarhelft 21 procent hoger dan het jaar voordien. De brutobedrijfswinst (ebitda) steeg dan ook met 8 procent.

Concurrentie

Casselman ziet nog een andere reden voor de zwakke resultaten. ‘Veel bedrijven kampten met toegenomen concurrentiedruk’, zegt hij. ‘Dat zien we in de beursreactie van de telecomaandelen. Hoewel telecombedrijven puike resultaten neerlegden, daalden de koersen nadien. De mogelijke toetreding van een vierde mobiele speler in België doet de vrees voor een prijzenslag toenemen.’

De impact was vooral af te lezen van het aandeel Orange Belgium. Analisten zien het bedrijf als het meest kwetsbaar als een vierde speler zijn intrede maakt. Orange Belgium boog in het eerste halfjaar een verlies om in winst en bevestigde de jaarvooruitzichten. De koersreactie was initieel positief, maar het aandeel zakte na vijf dagen terug tot een verlies van 7,53 procent tegenover de Bel20.

Een ander bedrijf dat moet opboksen tegen stevige concurrentie is AB InBev. De drankengigant zag de volumes in de VS, de belangrijkste markt, met 5 procent afnemen. De Belgische brouwer verliest marktaandeel aan verkopers van craftbeer, wijn en cocktails. Toch was het rapport van AB InBev niet onverdeeld slecht. De omzet steeg met 4,7 procent en de brouwer zag ook de winstmarge stijgen.

Economie

Het is opvallend hoeveel bedrijven beterschap beloven. Patrick Casselman BNP Paribas Fortis

Genoe vindt het wat vroeg om de Belgische bedrijven voor dit jaar af te schrijven. ‘De resultaten zijn een weerspiegeling van de tussentijdse economische vertraging in de eurozone’, zegt hij. ‘Er is beterschap op komst. De dollar is gestegen tegenover de euro en de economische vooruitzichten in Europa ogen goed.’

De CEO’s van de Belgische bedrijven onderschrijven dat graag. ‘Het is opvallend hoeveel beterschap bedrijven in de tweede jaarhelft beloven’, zegt Casselman. ‘De verbetering komt van de gunstigere wisselkoersen en nieuwe productlanceringen.’

Het is een opkomend fenomeen. Als de resultaten in het eerste semester teleurstellen, komen bedrijven af met het buzzword ‘back-end loaded’, wat zoveel betekent als: ‘Trek je niets aan van de eerste jaarhelft, alles komt goed in de tweede.’