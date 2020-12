Ten vroegste eind december Europees groen licht voor eerste vaccin

De farmabedrijven Pfizer en BioNTech dienden maandag een aanvraag tot goedkeuring in bij het Europese geneesmiddelenagentschap EMA. Volgens Financial Times doet EMA pas op 29 december een uitspraak, waardoor distributie van het vaccin dit jaar uitgesloten is.

Welke vaccins voor België? België heeft zicht op ruim 20 miljoen covidvaccins. Wat weten we al over die vaccins en vooral: wanneer mogen we ze verwachten?

Eerder deden Pfizer en BioNTech al een aanvraag bij de Amerikaanse en Britse gezondheidsautoriteiten. Volgens bronnen van de Britse krant Financial Times is het onwaarschijnlijk dat nog dit jaar Europeanen ingeënt worden, omdat de EMA zich pas op 29 december zou uitspreken over het Pfizer-vaccin.

Dat nieuws is in tegenspraak met wat Europees Commissievoorzitster eerder vandaag aankondigde. Volgens haar kunnen - 'als alles goed gaat' - de eerste Europese burgers nog dit jaar gevaccineerd worden. 'Dat zou een enorme stap zijn in de terugkeer naar het normale leven. Er is licht aan het einde van de tunnel.'

Het Pfizer/BioNTech-vaccin biedt een effectiviteit van 95 procent tegen het coronavirus. Bij 65-plussers zou dat 94 procent zijn. In testfase 3 met 44.000 proefpersonen liepen 170 mensen Covid-19 op. Van die 170 werden 162 personen met een placebo ingeënt, de overige acht kregen het vaccin.

Het biotechbedrijf Moderna deed maandag ook al een aanvraag tot goedkeuring bij de Europese en Amerikaanse autoriteiten. Het nieuws stuwde het aandeel van Moderna ruim 20 procent hoger. Volgens Financial Times spreekt de EMA zich op 12 januari uit over het Moderna-vaccin.

Net als bij Moderna is de grote moeilijkheid voor het vaccin van Pfizer-BioNTech de verdeling. Door de onderliggende mRNA-technologie moeten de vaccins heel koud bewaard worden en zijn ze gevoelig voor verplaatsing.

De Europese Commissie sloot vorige week een contract met Moderna voor 160 miljoen dosissen, nadat ze eerder al deals afklopte met vijf andere producenten. Zo reserveerde de Commissie al tot 400 miljoen doses bij zowel het Brits-Zweedse AstraZeneca als bij Johnson & Johnson, 300 miljoen doses bij het Frans-Britse duo Sanofi-GSK, 300 miljoen bij het Amerikaans-Duitse Pfizer-BioNTech en 405 miljoen dosissen bij Duitse CureVac.

België tekende al in op 7,7 miljoen doses bij AstraZeneca, 5,16 miljoen bij ,Johnson & Johnson, 7 miljoen dosissen bij Sanofi-GSK en 2,9 miljoen dosissen bij CureVac. De regering beslist deze week of ons land intekent op de Europese 'groepsaankoop' van het Moderna-vaccin.

De regering besliste al de vaccins gratis te maken voor alle Belgen.