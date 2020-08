The Hut (Sofina) tekent voor grootste beursgang van het jaar in Londen

The Hut was oorspronkelijk een onlinecd-winkel. Het specialiseerde zich intussen in beauty- en gezondheidsproducten en omvat een honderdtal e-commercesites.

De Britse onlineschoonheidswinkel The Hut, een belangrijke belegging van Sofina, wil met een beursgang in Londen 1 miljard euro ophalen. Sofina staat allicht aan de verkoopkant.

Het snel groeiende The Hut trekt naar de beurs. De groep bevestigt de berichten daarover die eind juli verschenen.

The Hut wil met de beursgang voor 920 miljoen pond (1 miljard euro) nieuwe aandelen verkopen aan de markt. Daarnaast gaan de bestaande aandeelhouders een deel van hun belang verzilveren, luidt het in het persbericht. Verdere details daarover ontbreken.

The Hut ambieert een free float - een vrij verhandelbare beurswaarde - van minstens 20 procent. De beursgang waardeert The Hut op 4,5 miljard pond. Eind juli circuleerde een bedrag van 4,9 miljard pond. Het wordt de grootste beursgang van het jaar in Londen.

The Hut, 16 jaar geleden opgericht als onlinecd-winkel door de Britse entrepreneur Matthew Moulding, is uitgegroeid tot een van de bekendste miljardenbedrijven van het VK. Het specialiseerde zich intussen in beauty- en gezondheidsproducten. Het omvat een honderdtal e-commercesites.

