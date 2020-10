Thierry Claeys, bedenker van formule-Claeys...

Thierry Claeys, een bekende specialist arbeidsrecht die zijn naam leende aan een berekeningsmethode voor opzegvergoedingen, is overleden.

Thierry Claeys richtte in het jaar 2000 samen met zijn vennoot Chris Engels het bekende advocatenkantoor Claeys & Engels op. Dat kantoor meldde maandagmiddag het overlijden van hun ‘founding father’. Claeys zwaaide er in was er sinds 2010 met pensioen na een carrière van 41 jaar. Hij werd 74.

Claeys blijft vereeuwigd in de ‘formule-Claeys’, een rekenformule die alom gebruikt wordt voor de berekening van opzegvergoedingen van bedienden. Die vergoedingen zijn niet wettelijk vastgelegd, maar door het gebruik in sociaal overleg en de rechtspraak is de formule-Claeys de facto de standaardmanier van berekenen geworden.

Claeys bedacht de formule al in de vroege jaren zeventig. Ze houdt rekening met de anciënniteit, het loon, de leeftijd en de functie van de werknemer.

De chatbot die het advocatenkantoor vorig jaar op zijn site lanceerde, werd ook naar de oprichter genoemd. ‘Thierry’ blijft er antwoorden geven op vragen rond het ontslagrecht.

Claeys was in 1989 ook een van de stichters van het zakenadvocatenkantoor Loeff-Claeys-Verbeke, dat tal van Vlaamse bedrijven heeft geadviseerd. Hij verliet het kantoor in 2000 uit onvrede met de geplande fusie met het Britse kantoor Allen & Overy. Claeys zou toen een dertigtal advocaten meenemen naar zijn nieuwe kantoor.

De huidige gedelegeerd bestuurder van Claeys & Engels, Olivier Wouters, eert Thierry Claeys als ‘een groot jurist, visionair advocaat maar bovenal een zeer genereus man die mensen kansen gaf en liet groeien’.