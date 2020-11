Toegang tot financiering niet grootste kopzorg kmo's

Toegang krijgen tot financiering is in deze coronatijden een van de minste kopzorgen van de kleine en middelgrote ondernemingen, blijkt uit een enquête van de Europese Centrale Bank.

De coronacrisis treft de kleine en middelgrote ondernemingen in Europa zwaar. Ze hebben af te rekenen met een groot omzetverlies en zien hun winsten wegsmelten. Ze investeren minder, en werven minder nieuwe medewerkers aan. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse rondvraag van de ECB naar de financiering van ondernemingen, die betrekking had op de periode van april tot september. Zowat 11.000 bedrijven in de eurozone namen aan de enquête deel.