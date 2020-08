Tom Boonen investeert in Kempense fietstechnologie

De start-up Classified Cycling ontwikkelde een revolutionair versnellingssysteem en heeft een eerste contract met de fietsproducent Ridley beet. De intrede van Tom Boonen als financier en adviseur moet de expansie versnellen.

Classified Cycling pioniert met een nieuw versnellingssysteem voor fietsen. Dat kan het einde betekenen van de klassieke voorderailleur zoals we die kennen in het profpeloton. ‘Ik was verbaasd en zag er meteen het potentieel van in', zegt Boonen over zijn eerste testrit eerder dit jaar.

Boonen wou niet alleen het gezicht van Classified zijn. Hij stapt ook in het kapitaal. Hij investeerde naar verluidt enkele honderdduizenden euro's. Dat geld komt boven op de 2,5 miljoen euro die Classified vorig jaar verzamelde bij onder meer LRM.

Ik wil me smijten. Ik ben een techfanaat. Dit ligt me helemaal. Tom Boonen Oud-wielrenner

‘Zelf investeren geeft extra motivatie. Ik wil me smijten. Ik ben een techfanaat. Dit ligt me helemaal’, zegt Boonen, die eerder ook al aandeelhouder was van de fietsketen Fiets’, die is overgenomen door Colruyt.

CEO Mathias Plouvier zegt uiterst tevreden te zijn. ‘Als een van de grootste wielrenners van België en van de wereld in je verhaal stapt, is dat een mooi signaal.’

Eer je een afspraak kan versieren op het hoofdkantoor van Specialized, dan ben je wel even bezig. Een bekend gezicht helpt dan. Met mij erbij zal het sneller gaan. Tom Boonen Oud-wielrenner

Plouvier ziet Boonen niet alleen als financier, maar meer nog als adviseur bij technische kwesties en als de man die deuren moet openen. Zijn netwerk als ex-wereldkampioen is goud waard. ‘Zonder mij kunnen ze ook doorbreken. De technologie verkoopt zichzelf, denk ik. Maar ik weet bij wie ik moet zijn bij de fietsfabrikanten. Ik ken de mensen bij Specialized, Scott... Een bedrijf als Specialized krijgt veel voorstellen. Eer je daar een afspraak op het hoofdkantoor kunt versieren, dan ben je wel even bezig. Een bekend gezicht helpt dan. Met mij erbij zal het allemaal sneller gaan', meent Boonen.

Frustratie

De technologie van Classified Cycling neemt een grote frustratie bij de wielrenners weg. Bij het schakelen vooraan moet de ketting telkens een grote sprong maken. Dat gebeurt niet altijd even vlot, zeker niet als je met volle kracht op de pedalen trapt.

‘Boven op een klimmetje met een uitloper moest je vroeger de benen een halve seconde stilhouden om de grote plateau te pakken. Die halve seconde elimineren we. Met dit kan je op vollast schakelen. Alles gebeurt in een fractie van een seconde. Gewoon even tikken tegen de shifters en gaan', zegt Boonen.

Met deze technologie had ik in 2017 op de Taaienberg tijdens de Ronde van Vlaanderen geen kettingpech gehad. Daar ben ik van overtuigd. Tom Boonen. Oud-wielrenner

Boonen kan erover meespreken. In 2017 moest hij tijdens zijn laatste Ronde van Vlaanderen voet aan de grond zetten op de Taaienberg. Kettingpech. ‘Het enige moment dat een koersfiets nog faalt, is bij het schakelen vooraan. Met deze technologie was dat toen niet gebeurd. Daar ben ik van overtuigd.’

Met de virtuele versnellingsbak van Classified volstaat één kettingblad vooraan, maar in combinatie met elf tandwielen achteraan heb je toch een bereik van 22 versnellingen. Het systeem zit verwerkt in de naaf van het achterwiel, en wordt aangestuurd door elektronische shifters aan het stuur. Naafversnellingen zijn al ingeburgerd bij stadsfietsen, maar Classified zette het op punt voor de meest veeleisende gebruikers.

Honderd componenten

Het hele systeem bevat meer dan honderd unieke componenten, maar leidt niet tot extra gewicht. ‘Dat was een enorme uitdaging’, zei topman Plouvier eerder al. Zeven jaren van onderzoek en engineering gingen aan de commerciële lancering vooraf. Voor cruciale onderdeeltje werd zelfs nagegaan of een honderdste van een millimeter een verschil in prestatie zou geven.

Deal met Ridley

Intussen heeft Classified een eerste deal op zak, met Ridley. Het Belgische fietsmerk zal zijn nieuwste gravelfiets met de technologie uitrusten. ‘Gravelfietsen zijn een boomende markt en het gravelpubliek omarmt nieuwe technologie snel’, legt Plouvier de keuze uit. Maar ook voor racefietsen en mountainbikes is er potentieel.

Hij verwacht dit jaar meer dan 1.000 systemen te verkopen. Verder vooruitkijken doet hij niet. De assemblage zal in Turnhout gebeuren, waar Classified een plek heeft op de site van de voormalige lampenfabriek van Philips. Het bedrijf telt tien werknemers en overweegt er dit jaar nog vijf extra aan te werven.

Misschien zal Classified volgend jaar al zijn intrede doen in het profpeloton. Tom Boonen Oud-wielrenner

Of binnenkort nog contracten volgen houden Plouvier en Boonen voor zich. ‘We doen onze ronde. Ik merk dat er interesse is’, zegt Boonen. ‘De technologie creëert ook nieuwe mogelijkheden voor het hele design van de fiets. Daar zitten constructeurs op te wachten.’

Wanneer we Classified in het profpeloton zullen zien opduiken, vragen we. ‘Misschien volgend jaar al’, antwoordt Boonen. ‘Dit jaar nog zullen we de technologie ter beschikking stellen van bepaalde renners om ze te testen. Dan kan het snel gaan.’

Het idee van Classified komt van co-oprichter Roëll van Druten. De Nederlandse ingenieur is ook de oprichter van Drivetrain Innovations, dat intussen deel uitmaakt van Punch Powertrain. De technologie van van Druten vormt de basis van toekomstige transmissiesystemen in de automobielsector.