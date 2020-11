Topindustriëlen voorzichtig optimistisch over economie

Het ondernemersvertrouwen van de toplui van de grootste industriële groepen in Europa in een economisch herstel neemt toe, leert een enquête.

Het aantal bedrijfstoppers met een rooskleurige kijk op de economische ontwikkelingen is groter dan zij die het eerder somber inzien.

De enquête is gehouden bij de leden van de European Round Table for Industry (ERT), de selecte club van grote industriële groepen. België is er vertegenwoordigd met Ilham Kadri, CEO van Solvay en met Thomas Leysen, voorzitter van Umicore . Andere landgenoten die mee aan tafel zitten zijn Paul Bulcke, de voorzitter van het Zwitserse Nestlé en Jean-François van Boxmeer, de voormalige CEO van Heineken en nu voorzitter van Vodafone Group.

Globalisering

De grote meerderheid van de ERT-leden is van mening dat de economie in betere doen is dan zes maanden geleden. En ze hebben een goed oog in de evolutie in het komende halfjaar. Bijna de helft - 44 procent - ziet het businessklimaat voor hun bedrijf verbeteren, 16 procent verwacht een verslechtering. De rest denkt dat er grote veranderingen zullen zijn.

De globalisering zal zich doorzetten, verwacht driekwart van de CEO's en bestuursvoorzitters, ondanks dat de coronacrisis de internationale handel en aanvoerlijnen heeft verstoord. Slechts 10 procent overweegt activiteiten naar Europa terug te halen, 70 procent vindt het onwaarschijnlijk dat dat gebeurt.

De meeste CEO's zien de investeringsvooruitzichten verbeteren.

Twee op de drie ondervraagden gaan ervan uit de omzet in Europa de komende zes maanden te kunnen opdrijven. De meerderheid ziet betere investeringsvooruitzichten in Europa en vooral daarbuiten. Voor dat laatste wordt iets meer gekeken naar Noord-Amerika dan China.

Over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in hun groepen, zijn de meeste bedrijfstoppers eerder terughoudend.

Green Deal