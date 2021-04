Topman UCB verdient 126 keer meer dan minst betaalde werknemer

Jean-Christophe Tellier, de tweede best betaalde CEO van een Bel20-bedrijf in 2020.

Bij biofarmagroep UCB verdiende CEO Jean-Christophe Tellier vorig jaar 126 keer meer dan de minst betaalde werknemer van het bedrijf.

De beursgenoteerde bedrijven in ons land moeten sinds dit jaar in hun remuneratieverslag vermelden hoe groot de loonspanning is tussen de best betaalde medewerker - gewoonlijk de CEO - en de minst betaalde. Dat schrijft de Belgische wet voor.

De biofarmagroep UCB spant daarbij de kroon. CEO Jean-Christophe Tellier verdiende vorig jaar 6,83 miljoen euro, of 126 keer meer dan de werknemer met het laagste (bruto)salaris (zie tabel onderaan). Die kreeg zowat 54.000 euro in zijn loonzakje.

Bij Solvay verdient topvrouw Ilham Kadri 108 keer meer dan de minst betaalde werknemer in België. Carlos Brito, de CEO van AB InBev, gaat naar huis met 66 keer het salaris van de minst betaalde werknemer van de biergroep.

Johan Thijs, de CEO van KBC, verdient 48 keer meer dan de minst betaalde werknemer van KBC nv. Bij Ageas bedraagt de loonspanning 40 op 1, bij Umicore 62 op 1.

In de Bel-20 bedrijven is de loonspanning het laagst bij Cofinimmo. CEO Jean-Pierre Hanin verdient 14 keer meer dan de minst betaalde medewerkers. Cofinimmo heeft een beperkt aantal medewerkers die vaak hoogopgeleid zijn.

Bij het overheidsbedrijf Proximus verdient CEO Guillaume Boutin 26 keer meer dan de minst betaalde werknemer.

Het wettelijk voorschrift om de loonspanning te publiceren is nieuw. Niet alle bedrijven berekenen die op dezelfde manier. Telenet geeft alleen de verhouding tot het basissalaris van CEO John Porter, en komt uit op een loonspanning van 21,5 op 1. Ackermans & van Haaren baseert zich voor de berekening alleen op de vaste salariscomponenten van zijn CEO Jan Suykens. De loonspanning is er 15 op 1.

Het biotechbedrijf Argenx hanteert alleen de niet-aandelengerelateerde vergoeding van zijn topman Tim Van Hauwermeiren. Afgezet tegen het salaris van de gemiddelde werknemer geeft dat een verhouding van 6,7 op 1.

Salariskampioen

Van Hauwermeiren was vorig jaar, net als in 2019, de best verdienende topman van een Bel20-bedrijf. Zijn salarispakket was goed voor in totaal 7,14 miljoen euro, een stijging met 16 procent. De remuneratie van de Argenx-topman bestaat voor 92 procent uit een variabele aandelengerelateerde vergoeding. Bij geen andere CEO is het variabele deel van de remuneratie zo hoog.

Op de tweede plaats staat Tellier met een salarispakket van 6,8 miljoen euro, een stijging met 19 procent tegenover het voorgaande jaar.

De derde plaats is voor Porter. Hij gaat naar huis met 6 miljoen euro. Telenet heeft dit jaar de rapportering van de managementvergoedingen aangepast. Het bedrijf rapporteert nu ook wat de topman opstreek in de vorm van aandelengerelateerde vergoedingen die in het boekjaar verworven zijn, maar (nog) niet noodzakelijk al te gelde gemaakt. Het kan gaan om vergoedingen die hem zijn toegekend in voorgaande boekjaren, maar afhankelijk waren van het realiseren van bepaalde doelstellingen. Telenet doet sinds 2020 ook een belangrijke pensioenstorting voor Porter.

Opstapvergoeding

Harold Boël, de topman van de investeringsmaatschappij Sofina, zag zijn totale vergoeding afgelopen jaar bijna verdubbelen. Boël kreeg een bedrag uitbetaald, van 2020 en van 2019, in het raam van een compensatieplan op de middellange termijn.

Bij Ageas kregen Bart De Smet en Hans De Cuyper - die De Smet eind oktober opvolgde - als CEO samen een remuneratie van 2,4 miljoen. Daarin zit een contractuele opstapvergoeding voor De Smet. Die bedraagt 857.000 euro, waarvan de helft in 2020 werd uitbetaald. In 2021 en 2022 krijgt hij telkens een kwart.

Carlos Brito, de CEO van AB InBev, vond in 2020 bijna 70 procent minder in zijn loonzakje.

Onno van de Stolpe, de topman van het biofarmabedrijf Galapagos, zag zijn vergoeding afgelopen jaar met ruim 50 procent zakken. De verklaring: in 2019 had hij een uitzonderlijke bonus gekregen, en die was er in 2020 niet.

Carlos Brito, de CEO van AB InBev, vond in 2020 bijna 70 procent minder in zijn loonzakje. Hij leverde een stuk van zijn basissalaris in omdat de coronacrisis de biergroep zwaar trof. Hij kreeg ook geen bonus over 2020, terwijl hem in 2019 een hoge bonus was toegekend voor het behalen van de financiële doelstellingen.

De hekkensluiter is Guillaume Boutin, de CEO van het overheidsbedrijf Proximus. In zijn eerste jaar als topman - hij werd aangesteld op 1 december 2019 - had hij een salarispakket van 678.241 euro. Zij voorgangster Dominique Leroy verdiende in 2018, haar laatste volledige jaar bij het telecombedrijf, 940.000 euro.

Remuneratieverslag

Het Belgische Corporate Governance Committee publiceerde in november vorig jaar nieuwe adviezen over hoe de beursgenoteerde bedrijven bij voorkeur in hun remuneratieverslag communiceren over de managementvergoedingen. Het raadt aan de bedragen te rapporteren die zijn uitbetaald in het boekjaar, ook als het gaat om uitgestelde betalingen van voorgaande jaren. Dat geeft een andere uitkomst dan de vergoedingen die zijn toegekend in het boekjaar.

De andere manier van rapporteren maakt dat de remuneratie van 2020 in een aantal gevallen niet helemaal vergelijkbaar is met die van de voorgaande jaren. Bovendien passen niet alle bedrijven de nieuwe adviezen, ook over aandelengerelateerde vergoedingen, op dezelfde manier toe. Dat bemoeilijkt de vergelijking tussen de bedrijven.