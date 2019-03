Topondernemers stichten zaterdagschool voor kwetsbare Gentse jongeren

Een reeks Vlaamse ondernemers en academici, met ex-Voka-voorzitter Luc De Bruyckere op kop, zet de schouders onder een zaterdagschool voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Tajo, of Talentatelier voor Jongeren, wil 300 à 400 kinderen in Gent bereiken.

Captain of industry Luc De Bruyckere windt er geen doekjes om. 'Het idee van een zaterdagschool voor kansarme jongeren is niet nieuw. Brussel heeft al zijn Toekomstatelier en in Nederland bestaat het concept al twintig jaar. Maar Gent had dit niet, terwijl er ook nood aan is. Vandaar Tajo, een privé-initiatief dat ik heb opgezet met enkele ondernemers en academici.'

Het 'Talentatelier voor Jongeren' wil jongeren uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen de kans geven hun talenten te ontwikkelen door iedere zaterdag hun nieuwsgierigheid op te wekken. Met als achterliggende gedachte 'alleen wie kansen krijgt, kan ze grijpen'.

Vrijwillige gastdocenten zullen maatschappelijke onderwerpen aan bod laten komen in hun ateliers. Bijvoorbeeld: wie verzekert de veiligheid op straat? De brandweer en de politie, onder andere. Een brandweerman of een politieman komt dan vertellen over zijn beroep. Ook andere metiers zoals advocaat, dokter, journalist of mechanicus passeren de revue.

'Het zijn geen klassieke, schoolse lessen, wel doe-ateliers waar we kinderen willen tonen wat er allemaal bestaat in de wereld zodat ze zich een toekomst kunnen inbeelden. Vandaag is dat al te vaak een hol begrip voor deze jongeren. We willen ze meer vertrouwen geven in later', zegt Claudia Van Egmond, gedelegeerd bestuurder van Tajo. Het motto is dan ook: 'Jij kan dit ook.'

Het Gentse Talentatelier start in september met een vijftigtal kinderen tussen 10 en 14 jaar uit Sint-Amandsberg. Binnen enkele jaren hoopt De Bruyckere 300 à 400 tieners te bereiken door uit te breiden naar andere wijken in Gent, zoals Ledeberg. 'Het plan is om ieder jaar 100 kinderen te laten instromen', zegt hij. De jongeren krijgen drie jaar lang iedere zaterdag van het schooljaar enkele uren les.

De vroegere Voka-voorzitter heeft zich omringd met enkele enthousiaste ondernemers en academici. Zo zit naast De Bruyckere ook Anne De Paepe, de vroegere rector van UGent, in de raad van bestuur, net zoals Johnny Thijs (ex-Bpost) en Erik De Lembre (professor emeritus UGent en voorzitter Partena). Omdat de vzw Tajo volledig autonoom is en dus geen subsidies ontvangt, zijn zij ook de financiële sterkhouders achter het project. 'Wij gaan nu rond met de bedelstaf om voldoende financiering te vinden', duidt De Bruyckere.

Hij slaagde er al in Matthieu Boone (ex-voorzitter van Lotus Bakeries), Marc Wellens (general manager van Duval Branding), Luc Bertrand (voorzitter van Ackermans & van Haaren) en Pierre Macharis (CEO van VPK Packaging) te overtuigen.

Tajo start met een budget van 250.000 euro. Op kruissnelheid zal de vzw 500.000 euro nodig hebben per jaar. De Bruyckere: 'We zitten al min of meer goed voor de komende drie jaar, maar we zijn ambitieus. Alleen door een grote groep jongeren aan te spreken, zullen we een impact hebben.'