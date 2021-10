Topvoetbalclubs maakten voor 31 miljoen euro aan valse transfercontracten

Startpunt van de onderzoekers was destijds het schriftje van Veljkovic, om vervolgens de boekhouding van de clubs tot tien jaar terug in te duiken.

De voetbalspelersmakelaar Veljkovic beloofde in 2018 volledige openheid van zaken te geven aan het federaal parket in Operatie Zero, het onderzoek naar fraude en witwaspraktijken in het Belgisch voetbal. In ruil zou hij strafvermindering krijgen.