Trofeeën failliete Boris Becker voor 765.000 euro verkocht

Sportieve successen

Maar van zodra hij zijn tennisracket aan de haak gehangen had, ging het Becker minder voor de wind. In 2002 kreeg hij het een eerste keer aan de stok met justitie. Een Duitse rechtbank veroordeelde hem tot twee jaar cel met uitstel en een boete van 500.000 euro voor 1,7 miljoen euro aan achterstallige belastingen.

Zeven jaar later kreeg hij het Zwitserse gerecht achter zich aan omdat hij een pastoor, die hem getrouwd had, niet betaald had. De Spaanse justitie richtte dan weer haar pijlen op de Duitser omdat hij facturen voor werken aan zijn villa in Mallorca niet vereffend had.