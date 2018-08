Trump laat afschaffing kwartaalrapporten onderzoeken

De Amerikaanse president Donald Trump neemt naar eigen zeggen een voorstel over uit de Amerikaanse bedrijfswereld.

Trump had recent overleg met belangrijke internationale zakenleiders. Hij vroeg hen wat zakendoen nog beter zou maken in de Verenigde Staten. Daarop antwoordde één van hen: stop met kwartaalcijfers en stap over op halfjaarberichten. Volgens Trump kan dat leiden tot meer flexibiliteit en kostenbesparingen.