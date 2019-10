Turkse inval in Syrië kan Belgische bedrijven raken

Nieuw economisch onheil in Turkije kan ook Belgische bedrijven raken. Het land is de tweede thuismarkt van de raamprofielenproducent Deceuninck.

Een crash van de Turkse economie en munt dreigt als het Westen Ankara sancties oplegt. Die evolutie kan ook Belgische bedrijven pijn doen.

Het gespierde optreden van de Turkse troepen tegen de Koerden in het noorden van Syrië doet steeds meer politieke leiders in het Westen zich beraden over strafmaatregelen tegen Ankara.

De lidstaten van de Europese Unie staken maandag de koppen bij elkaar. Een formeel Europees wapenembargo tegen de NAVO-lidstaat komt er voorlopig niet. De meeste EU-leden zijn wel van plan wapenleveringen vanuit hun land per direct stop te zetten.

Ook de Verenigde Staten broeden op actie. ‘Zware sancties op komst tegen Turkije’, tweette Amerikaans president Donald Trump maandag. Vorige week had hij er al mee gedreigd ‘de Turkse economie te vernietigen’ als de troepen van Recep Tayyip Erdogan te driest te werk gaan in het noorden van Syrië.

Sancties

Trumps forse taal boezemt schrik in. Westerse sancties kunnen de Turkse economie en ’s lands munt zwaar onderuithalen. Een crash van de lira zadelde het land aan de Bosporus het afgelopen jaar meermaals met hoofdbrekens op en stortte de economie in een recessie. Sinds enkele maanden is die aan de beterhand, maar het herstel is fragiel. Een lading westerse strafmaatregelen kan de economie in geen tijd weer kopje-onder duwen. Rabobank vroeg zich al af of Turkije weer op weg is naar een valutacrisis.

Nieuw economisch onheil in Turkije kan ook Belgische bedrijven raken. Op het hoofdkantoor van Deceuninck in Roeselare volgen ze de situatie ongetwijfeld op de voet. Turkije is de tweede thuismarkt van de raamprofielenproducent. Vorig jaar tekenden de Turkse fabrieken voor een derde van de groepsomzet. Maar door de economische crisis zakte dat cijfer, omgerekend naar euro, al met bijna 30 procent. Nieuwe strafmaatregelen, een instorting van de Turkse munt en van de bouwmarkt kan Deceuninck dan ook missen als kiespijn.

De Belgische luierproducent Ontex heeft een fabriek in Istanbul, maar het belang ervan is aanzienlijk kleiner dan bij Deceuninck. Ook de tapijtgroep Balta, de bouwmaterialenspecialist Soudal, de retailgroep FNG en het groente- en fruitbedrijf Greenyard zijn actief in Turkije.

In de banksector is vooral BNP Paribas Fortis kwetsbaar voor een groeivertraging van de Turkse economie. Uit gegevens van de Nationale Bank blijkt dat Belgische banken voor zowat 15 miljard euro blootgesteld zijn aan Turkije. Dat cijfer heeft vooral betrekking op BNP Paribas Fortis. De grootste bank van België bezit 48,7 procent van de Turkse retailbank TEB.