Tweede golf bedreigt productiebedrijven

Bij de Belgische productiebedrijven heerst een toenemende ongerustheid over de tweede coronagolf. Besmettingen en quarantaines nemen toe.

Terwijl viroloog Steven Van Gucht waarschuwt dat er binnenkort 20.000 nieuwe coronabesmettingen per dag in ons land kunnen zijn, beginnen de ziekte- en quarantainegevallen te wegen op de bedrijven, van de Vlaamse havens en autofabrieken tot bakkerijketens.

De technologiefederatie Agoria roept de overheid op sneltesten zo snel mogelijk beschikbaar te maken voor bedrijven, ‘anders dreigt door een tekort aan werkkrachten de productie in sommige bedrijven stil te vallen’.

Bij Audi Brussels, waar 3.000 mensen werken, is de autoproductie deze week verschillende keren vertraagd omdat te veel mensen in quarantaine moesten. ‘Er duiken steeds meer coronagevallen op’, zegt ABVV-vakbondsman Franky De Schrijver. ‘Het bedrijf plaatst mensen snel in quarantaine. Ondertussen zijn het er 150 à 200.’ ‘Er zitten te veel mensen in quarantaine’, beaamt vakbondsman Ronny Liedts (ACV). ‘In de fabriek voeren we sneltesten uit, waarbij mensen na 15 of 30 minuten het resultaat krijgen. Daardoor moeten veel werknemers tien dagen in quarantaine, ook als ze niet ziek zijn. Dat is al een tijdje een probleem. De fabriek werft wel interim-krachten aan. Maar als die niet snel genoeg kunnen beginnen, vertraagt de band. Deze week draaide de band al twee of drie dagen een kwart trager.’

De fabriek van Volvo Car in Gent, die 6.500 mensen telt, zit nog niet in de problemen. ‘Maar we volgen de situatie zeer goed op. Ook bij ons stijgt het aantal coronagevallen. Als werknemers thuisblijven, bijvoorbeeld omdat hun kind besmet is, sturen we collega’s uit hetzelfde team soms ook in quarantaine', zegt woordvoerster Barbara Blomme.

Ook de staalgroep ArcelorMittal ziet een sterke stijging van het aantal besmettingen. ‘Maar voorlopig kunnen we blijven produceren’, zegt woordvoerder Jan Cornelis, ‘zowel in Gent als in Luik. Maar we weten niet wat op ons afkomt.’

ArcelorMittal handhaaft al sinds de eerste uitbraak een heel streng preventief beleid. Bij ArcelorMittal in Gent en Luik werken 5.000 mensen. Sinds april voert de staalreus bij iedereen die komt werken een temperatuurmeting uit. Er worden ook steekproeven gehouden tijdens de werkuren. Werknemers die uit een rode zone uit het buitenland komen, worden getest. Er is ook een systeem van interne contactopsporing. ‘Ons alarmbeleid telt vier fases. Fase 4 is normaal functioneren. Fase 1 is lockdown. Nu zitten we in fase 2. We bekijken wat mogelijk is om het thuiswerk nog op te voeren.’

Bekaert

Ook bij de staaldraadproducent Bekaert stijgt het aantal besmettingen. ‘In België valt het al bij al mee’, zegt woordvoerster Katelijn Bohez. ‘In onze fabrieken in Tsjechië is er een grotere stijging. We monitoren alles van dag tot dag wereldwijd.’ Bohez wil geen cijfers geven: ‘Morgen is het misschien al anders.’ Vrees voor een tekort aan arbeiders en een terugval van de productie is er voorlopig niet, ‘maar dat kan elke dag veranderen.’

De technologiefederatie Agoria riep de overheid op zo snel mogelijk sneltesten beschikbaar te maken. ‘We moeten zo snel mogelijk de testcapaciteit verhogen’, zegt Agoria-CEO Marc Lambotte. ‘Voorlopig zien we geen grote productieproblemen bij de bedrijven. Maar als de cijfers zo blijven stijgen, dreigen die er de volgende weken wel te zijn.’

Door de aanpassing van het testbeleid van de overheid worden alleen nog mensen met symptomen getest. Dat heeft tot gevolg dat voor mensen met een hoogrisicocontact zonder symptomen de quarantaineperiode geen zeven maar weer tien dagen is.

Sneltesten

‘Sneltesten zouden een heel grote toegevoegde waarde hebben’, zegt Nele Van Malderen, de woordvoerster van de bakkerijgroep La Lorraine. ‘Als onze werknemers risicocontacten hebben gehad, isoleren we ze snel. Dat niet iedereen meer getest wordt, is een probleem.’ Van Malderen sluit niet uit dat de productie op een bepaald moment in moeilijkheden komt. ‘We zitten wel nog niet aan de piek van april. Toen hebben we de productie ook niet stilgelegd.’

Verwacht de bierreus AB InBev een grote personeelsuitval? ‘We weten niet wat zal gebeuren, maar we bereiden er ons wel op voor’, zegt woordvoerster Laure Stuyck. ‘We bekijken of we aan sneltesten kunnen geraken. Al rijst de vraag wat we juridisch kunnen doen met de uitslag van zo’n snelle test. Mensen zonder symptomen kunnen we niet laten testen. Dat zou wel kunnen bij een grote uitbraak in een van onze brouwerijen.’

Ook bij de sauzenmaker Vandemoortele is er ongerustheid. ‘We zien het absenteïsme weer langzaam toenemen’, zegt personeelsdirecteur Marc Croonen. ‘Nu zitten we aan

5 procent afwezigheid. Dat valt nog mee. Maar in één fabriek zit 12 procent van het personeel thuis. Snelle tests zouden erg welkom zijn. We kunnen ze in principe nu al kopen, maar ze zijn te duur.’

In de haven van Zeebrugge is het een grote uitdaging om alle werk tijdig rond te krijgen, zegt Marc Adriansens van de Zeebrugse werkgeverscentrale Cewez. ‘10 procent van de bijna 1.900 havenarbeiders zit in quarantaine. De haven blijft gelukkig volledig draaien.’