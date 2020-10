Uber-chauffeurs stappen naar rechter wegens 'algoritmeontslag'

Uber bepaalt met algoritmes welke chauffeurs niet meer voor de taxidienst mogen rijden. Dat is niet reglementair, zeggen ex-werknemers die op die manier hun job verloren.

Vier chauffeurs vechten hun ontslag maandagochtend aan bij de rechtbank in Amsterdam. Dat meldt de Nederlandse openbare omroep NOS.

Het gaat om drie Britten en een Portugees. Ze zeggen dat ze niet door algoritmes ontslagen hadden mogen worden. De chauffeurs baseren zich op Britse en Europese wetgeving, die voorschrijft dat zware beslissingen altijd door mensen genomen moeten worden.

Hogere prijzen

Uber ontsloeg het viertal wegens 'frauduleuze activiteiten'. Het is onduidelijk om wat voor soort overtredingen het ging. Die kwam het bedrijf op het spoor dankzij algoritmes. De chauffeurs ontkennen de aantijgingen.

Ze zijn ook ontstemd over hoe makkelijk Uber van fraude zou spreken. Als ze ritten weigeren of voortijdig het systeem uitschakelen om hogere prijzen af te dwingen is al sprake van fraude.

Uber ontkent de medewerkers te hebben ontslagen op basis van zo'n geautomatiseerd besluit.

Het is niet de eerste rechtszaak hierover. In juli daagden twee Britse chauffeurs Uber voor het gerecht in Amsterdam. Ze wilden weten wat de impact was van algoritmes op hun werkzaamheden.

Londen

In Californië oordeelde een rechter dat Uber chauffeurs als werknemers moet behandelen. Daarop dreigde het bedrijf in augustus zijn taxidienst in de Amerikaanse staat op te schorten.

-80% AAntal ritten Het aantal Uber-ritten daalde in april met 80 procent door de coronacrisis.

Wel boekte Uber onlangs een gerechtelijke overwinning in het Verenigd Koninkrijk. In Londen kreeg het bedrijf na een afwezigheid van bijna een jaar zijn taxilicentie terug, terwijl concurrent Ola geen vergunning ontving.

Winst

Begin dit jaar verwachtte Uber in het vierde kwartaal voor het eerst winst te maken, maar de coronacrisis hakt zwaar in op het bedrijf. In april kelderde het aantal ritten met 80 procent.