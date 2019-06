Umicore, Bekaert en Gimv halen een miljard op

Bekaert en Gimv

Bekaert meldde maandag al dat het 320 miljoen euro bij elkaar had gesprokkeld via een Schuldschein . En deze ochtend maakte ook Gimv duidelijk dat het via obligaties op zoek gaat naar 150 à 250 miljoen euro vers geld bij zowel particulieren als grote investeerders.

Hoewel de schulduitgifte in de drie gevallen een andere vorm aanneemt, is de logica erachter dezelfde. Ze willen nog snel voor de zomervakantie profiteren van de historisch lage langetermijnrente, net als champagneboer Vranken in mei. Toen stopten beleggers het bedrijf in één dag 145 miljoen euro toe.