Unifiedpost koopt tijd tot beursgang met 47 miljoen extra kapitaal

Unifiedpost, het Brusselse fintechbedrijf dat razendsnel groeit in de digitale wereld van de digitale documenten en betalingen, verhoogt zijn kapitaal met 47 miljoen euro. Daarmee koopt het tijd in de voorbereiding van zijn beursgang.

Sinds midden vorig jaar doet het nieuws de ronde dat Unifiedpost, een scale-up gespecialiseerd in de digitalisering van documenten en betalingen bij kmo’s, naar de beurs wil trekken om zijn razendsnelle Europese expansie te financieren. Maar er kwam al snel een kink in de kabel. De moeizame omzetting van de overnames in IFRS-regels, noodzakelijk voor een IPO, en het coronavirus gooiden roet in het eten. Het bedrijf heeft altijd benadrukt dat de beursgang maar een van de opties is voor een nieuwe financieringsronde, maar stak nooit weg dat het dolgraag 75 tot 100 miljoen euro wil ophalen.

In afwachting van dat bedrag versterkt het bedrijf nu zijn eigen vermogen met 47 miljoen euro, maakte het donderdag bekend. Dat bedrag bestaat uit 10 miljoen vers kapitaal van overwegend bestaande investeerders en 37 miljoen door de omzetting van bestaande leningen in aandelen. Op een eerste lading van die converteerbare obligaties (24 miljoen euro) hadden in 2018 onder meer de Vlaamse en federale overheidsfondsen PMV en FPIM, het Amerikaanse fonds EJF Investments en een aantal family offices ingetekend. Een tweede deel (13 miljoen euro) volgde vorig jaar, vanuit zowat dezelfde partijen.

Het is de bedoeling dat ons platform een soort financieel LinkedIn of een Facebook voor bedrijven wordt. Hans Leybaert Oprichter-CEO Unifiedpost

Nog voor die obligatie-uitgiftes, in 2015 en 2016, hadden PE Group van Stefan Yee en de familie Van Rompay, Smartfin Capital, opgericht door fintechpionier en Clear2Pay-oprichter Jurgen Ingels en ex-GBL-topman Michel Delloye en Fortino (Duco Sickinghe) al met andere partijen 18 miljoen euro geïnvesteerd. Ze zijn na de conversie nog steeds de grootste aandeelhouders na de 50-jarige oprichter Hans Leybaert en het management, maar hun belang verwatert. Fortino stapte in 2016 weer uit, volgens Leybaert omdat Fortino graag voor zo’n groot aandeel in het kapitaal wilde stappen dat hij als oprichter zelf te veel zou verwateren. Door de omzetting van de obligaties groeit het totale geïnvesteerde kapitaal naar 75 miljoen euro.

Belgische unicorn

Unifiedpost, dat door zijn snelle groei meermaals werd getipt als een van de weinige aanstormende Belgische unicorns (een niet-beursgenoteerd bedrijf dat meer dan 1 miljard euro waard is), is bij het grote publiek nauwelijks bekend. Nochtans telt het bedrijf dat in 2001 werd opgericht heeft - naast 380.000 kmo’s in heel Europa - heel wat grote namen onder zijn klanten, zoals Total, BMW, Nike, Q8, Orange, Ikea, Aon, USG, Boskalis, Randstad, Volkswagen. In totaal werken 2,5 miljoen gebruikers met het platform van Unifiedpost.

Dat laat bedrijven toe hun volledige documentenstroom digitaal af te handelen, van offertes en bestellingen over contracten en facturen tot loonbrieven en onkostenstaten. Door de link met de boekhouding en de mogelijkheid tot identiteitsherkenning kunnen vanaf het platform ook betalingen gedaan worden. In België heeft het fintechbedrijf een sectorcontract met de uitzendbedrijven, waardoor alle contracten en betalingen van uitzendkrachten digitaal worden afgehandeld. ‘Het is de bedoeling dat ons platform een financieel LinkedIn of Facebook voor bedrijven wordt’, legt Leybaert uit. ‘Onze klanten kunnen leveranciers en hun klanten uitnodigen op het platform, waardoor ze ons aanbod leren kennen en op hun beurt klant worden. Derden kunnen ook financiële diensten aanbieden op het platform.’ In enkele landen zoals Frankrijk gebruiken grote accountantskantoren de software in het contact met hun klant-bedrijven.

Alleen al organisch groeit Unifiedpost met dubbele cijfers. Voeg daar de overnames bij en de omzet verdrievoudigde in drie jaar tot 70 miljoen euro, met een positieve operationele winst. 85 procent van de omzet komt van digitale documenten, maar het is de bedoeling dat betalingen en andere fintechdiensten belangrijker worden.

Snel schakelen

Leybaert heeft altijd gesteld dat snel schakelen de boodschap is. ‘Er valt geen tijd te verliezen. Bedrijven zien stilaan de voordelen van het digitaliseren van documenten. Het groeipotentieel is enorm: in Europa worden elk jaar 550 miljard facturen uitgestuurd, voor 125.000 miljard euro. Daarvan is maar 10 procent elektronisch. In Italië is elektronische facturatie al verplicht, in Frankrijk komt dat vanaf 2023.’

Volgens Leybaert zit Unifiedpost in een polepositie om de enige pan-Europese speler te worden in zijn business. Dat zou het de evenknie maken van het uit de kluiten gewassen Bill.com in de VS. De ambitie is om in meer dan de huidige 15 landen voet aan de grond te krijgen. Vorig jaar nam het bedrijf Fitek in Estland over, waardoor het toegang kreeg tot de Baltische en Scandinavische landen. Door de overname van het Britse Prime Document kon Unifiedpost het Kanaal oversteken. Eerder was het geland in Oost-Europa. Om de blinde vlekken in Duitsland, Oostenrijk en Polen, en het zuiden van Europa weg te werken wil Leybaert zo snel mogelijk een vervolg breien aan zijn overnamebonanza.

Profiel Unifiedpost Opgericht in 2001 door Hans Leybaert (60) Scale-up gespecialiseerd in de digitalisering van de documentenflow van bedrijven. Dat gaat van offertes en facturen tot loonbrieven en contracten, met de mogelijkheid voor betalingen en identiteitsherkenning, en integratie in boekhoudsoftware. Groeide de voorbije tien jaar fors door een twaalftal overnames. Omzet: 70 miljoen euro Operationeel winstgevend, maar nog grote uitgaven in R&D Grote corporate klanten zijn BMW, Ikea, Q8, Randstad. Heeft over heel Europa 380.000 kmo’s als klant.

Loert het gevaar niet om de hoek dat een fintechbedrijf dat razendsnel groeit door overnames zichzelf voorbij holt, zoals bij de zieltogende modegroep FNG (door zijn hoge schuldenlast) of het Duitse betaalbedrijf Wirecard (door financiële fraude)? ‘Daarom hebben we de obligaties omgezet naar aandelen’, zegt Ingels. ‘Alle investeerders kennen het bedrijf intussen goed en weten welke risico’s ze nemen. Unifiedpost is een van de weinige Belgische fintechbedrijven die het potentieel hebben om echt groot te worden. Na L&H dachten velen dat het nooit meer wat zou worden met Vlaamse technologiebedrijven, maar met Clear2Pay (Ingels was oprichter van het betaalsoftwarebedrijf en verkocht het in 2014 aan het Amerikaanse FIS voor 375 miljoen euro, red.) hebben we bewezen dat dat kan.’

125.000 miljard euro facturen in Europa worden elk jaar 550 miljard facturen uitgestuurd, voor een totale som van 125.000 miljard euro. Daarvan is 10 procent elektronisch.

