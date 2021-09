Urbain Vandeurzen stapt in juwelenbusiness

Het Belgische merk Baunat begon 13 jaar geleden met de onlineverkoop van diamantjuwelen en haalde dit jaar nog eens 5 miljoen euro extra kapitaal op bij onder meer de industrieel Urbain Vandeurzen. Het bedrijf heeft showrooms van Londen tot Sjanghai, en lanceert zich ook in Knokke.

De wegen van Steven Boelens en Stefaan Mouradian kruisten elkaar in 2008. Ze hadden tonnen ervaring in de diamantindustrie, zagen een gat in de markt en doken erin met Baunat, verwijzend naar Beauté Naturel.

Ze zetten het in de markt als een online merk voor diamantjuwelen. ‘We positioneren ons in het hogere segment. Met als doelgroep smart buyers die niet zozeer uit zijn op statussymbolen, maar op kwaliteit zonder daar een zotte prijs voor te betalen’, klinkt het.

Cartier en Tiffany

Daarmee wilden ze de strijd aangaan met de gevestigde orde en klanten inpikken van merken à la Cartier en Tiffany. ‘Zo sterk zijn we nog niet. Verre van, maar de fundamenten staan er. Je moet als nieuwe speler vertrouwen opbouwen en op de radar komen. Je moet die heuvel over, en dat is nu gebeurd. We kunnen nu versnellen.’

Onze eerste levering, naar Kosovo, is nooit aangekomen bij de koper wegens diefstal onderweg. Steven Boelens co-oprichter Baunat

Het begin was niet evident, vertellen ze. Potentiële klanten overtuigen om enkele duizenden of tienduizenden euro's aan een nieuwe speler te betalen voor een ring, een halssnoer of oorbellen die ze nooit in handen hebben gehad, was niet evident. ‘Meer zelfs, onze eerste levering, naar Kosovo, is nooit aangekomen bij de koper wegens diefstal onderweg. Al onze leveringen zijn verzekerd, maar er was toch even paniek.’

Gaandeweg bouwde Baunat een cliënteel op. Het haalt een topscore op Trustpilot, zowat de TripAdvisor van de juwelensector. Baunat verkoopt nu gemiddeld voor 4.500 euro per bestelling, met uitschieters als het half miljoen euro dat een Amerikaanse bankier neertelde voor een verlovingsring waarin een diamant van acht karaat verwerkt zat.

Vandeurzen en Auchan

De omzet zal dit jaar opnieuw met een kwart stijgen tot 12 miljoen euro, maar Baunat is nog altijd niet winstgevend. Sinds de opstart hebben investeerders 25 miljoen euro in het bedrijf gepompt, waarvan 5 miljoen nog dit jaar. De aandeelhouders zijn niet enkel de oprichters. Onder meer ook de industrieel Urbain Vandeurzen, Alain Spruyt (een verzekeraar in de diamantbusiness) en de familie achter de Franse winkelketen Auchan staken geld toe.

De essentie Het Belgische Baunat ontwerpt en verkoopt diamantjuwelen online. Het heeft ook een tiental showrooms van Londen tot Sjanghai. De gemiddelde verkoopprijs is 4.500 euro.

Het haalde sinds de opstart in 2008 al 25 miljoen euro kapitaal op, onder meer bij Urbain Vandeurzen.

Dit jaar rekent Baunat op 12 miljoen euro omzet. Het bedrijf maakte vorig jaar nog 1,4 miljoen euro verlies en rekent voor 2022 op break-even.

‘We maken nog geen winst. Dat klopt, maar dat is een bewuste keuze. We denken groot. We willen geen lokaal, maar een wereldwijd merk bouwen. Dat kost tijd en geld. We zijn het eerste merk dat vanuit online is gegroeid met een duidelijke niche. We willen onze voorsprong in die niche behouden en verzilveren. We staan nu wel op het punt om volgend jaar break-even te draaien.’

We leveren dezelfde kwaliteit als de grote spelers tegen de helft van de prijs. Steven Boelens co-oprichter Baunat

Baunat investeerde niet enkel in zijn juwelencollectie en het onlineplatform, maar ook in showrooms. Een tiental zijn er intussen, gaande van Parijs, Londen en Genève tot Mumbai en Sjanghai. En binnenkort opent er eentje in Knokke, de tweede in ons land. ‘We zijn clicks en bricks. De twee ondersteunen elkaar’, klinkt het. ‘Als een Duitser ziet dat we fysiek aanwezig zijn in München en Düsseldorf, geeft dat wat extra comfort. Het kan een koper over de brug helpen.’

3D printen

Momenteel kopen zes op de tien klanten, al dan niet na een videochat, zonder het juweel in handen gehad te hebben. De rest komt toch even op afspraak in de showrooms om te praten en te passen. Maar ook die klanten krijgen niet meteen een juweel mee naar huis.

De bestellingen gebeuren allemaal online. Daarna gaat een team in het Antwerpse atelier - binnenkort komt er ook een in Parijs - aan de slag om het juweel te 3D-printen en de diamanten te integreren. ‘We werken per bestelling. Zo kunnen we onze voorraden tot het minimum beperken. Dat drukt de kosten, onder meer ook voor opslag en verzekeringen.’

In tegenstelling tot de grote luxemerken komen er bij Baunat geen Hollywood-sterren aan te pas als marketingstunt. Steven Boelens co-oprichter Baunat

Baunat koopt bovendien de diamanten bij de bron aan, zonder tussenpersonen. 'En in tegenstelling tot de grote luxemerken komen er bij ons geen Hollywood-sterren aan te pas als marketingstunt. We doen er alles aan om onze prijzen zo laag mogelijk te houden. Bij ons moet je op voorhand betalen en kan je het juweel niet meteen meenemen. Maar daar staat tegenover dat we dezelfde kwaliteit als de groten leveren tegen de helft van de prijs.'