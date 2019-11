Uw laatste reis als inzet van een overnamestrijd

Een begrafenis kost gemiddeld 5.000 euro, inclusief kist, urne, crematie, koffietafel, gebruik aula, bloemen en allerhande diensten. Met 110.000 sterfgevallen per jaar gaat het dus om een markt van 5,5 miljard euro. ‘Uitvaarten worden steeds persoonlijker en creatiever. Vroeger had je een...

DELA, het grootste uitvaartbedrijf van ons land, en zijn uitdager Sereni nemen de ene na de andere begrafenisondernemer over. ‘We geven hun meer tijd om met de familie bezig te zijn. In deze job mag je geen enkele fout maken.’

We zeiden: ‘We doen het.’ En dan begonnen we weer te twijfelen. Het heeft uiteindelijk twee jaar geduurd voor we de stap hebben gezet’, zeggen Johan Jorissen en zijn vrouw Aline Christophe, die na 15 jaar beslisten hun uitvaartbedrijf aan marktleider DELA te verkopen.

De sector heeft de voorbije tien jaar een grondige kentering ondergaan. Steeds meer mensen kiezen voor een uitvaart buiten de kerk, waardoor ondernemers zich genoodzaakt zien te investeren in een eigen uitvaartaula. ‘We hebben die investering van zowat 1 miljoen euro gedaan, maar die woog toch zwaar door. We hadden kunnen overleven, maar we zouden hard moeten knokken.’

Ook privé heeft de job een nefaste impact. ‘Het stop niet. Het werk stopt gewoon nooit. Dag en nacht. Zeven dagen op zeven. Met beiden in het bedrijf en vier kinderen is dat verre van ideaal. Je kiest niet wanneer iemand sterft. Soms werden we twee keer in een nacht opgeroepen, voor een dodelijk auto-ongeval of een zelfmoord. En om 8.30 uur rinkelt de telefoon opnieuw alsof er niets aan de hand is. We waren te klein om iemand aan te werven. Vakantie? Zelfs een paar dagen ertussenuit was zelfs een heel gedoe om geregeld te krijgen.’

Het koppel volgde met de verkoop van het voorbeeld van tientallen collega’s. DELA, dat startte met het aanbieden van uitvaartverzekeringen en deel uitmaakt van een coöperatieve, is via overnames uitgegroeid tot marktleider in ons land. Het is nu actief op 112 locaties, handelt 80 procent van de repatriëringen af en regelt zowat 11.000 uitvaarten per jaar, goed voor een marktaandeel van 10 procent.

Oesters en voetbal Een begrafenis kost gemiddeld 5.000 euro, inclusief kist, urne, crematie, koffietafel, gebruik aula, bloemen en allerhande diensten. Met 110.000 sterfgevallen per jaar gaat het dus om een markt van 5,5 miljard euro. 'Uitvaarten worden steeds persoonlijker en creatiever. Vroeger had je een ceremonie in de kerk en pistolets voor het hele dorp. Nu zien we ook pizza en oesters, en staat het leven van de overledene centraal', zegt Marysia Kluppels van DELA. In samenspraak met AA Gent biedt DELA begrafenissen aan waarbij de voetbalclub centraal staat. Dat houdt in: bloemstukken in wit en blauw, het logo van AA Gent op de kist, een plaatje op de rouwmuur in het stadion, een ererondje in de lijkwagen rond het veld terwijl het clublied wordt gespeeld. Sereni - met kapitaal van PMV, Vermec en Amaury Hendrickx (Ellis Gourmet Burger) - telt 24 locaties in België en haalt 22 miljoen euro omzet. Geconsolideerde winstcijfers zijn er niet, maar de winstmarges (ebitda) van de overgenomen bedrijven variëren tussen '3 en meer dan 10 procent'. Dela palmt zowat 10 procent van de Belgische markt in en haalt 52,5 miljoen euro omzet, exclusief zijn verzekeringsactiviteiten.

Maar twee jaar geleden dook vanuit het niets een concurrent op. Sereni, gefinancierd door de investeringsfondsen Vermec, PMV en de privépersoon Amaury Hendrickx, die eerder aan de wieg stond van Ellis Gourmet Burger. ‘Het moment om te beginnen was ideaal. Alle voorwaarden om succesvol te zijn waren vervuld. De markt was nog altijd gefragmenteerd. Familiale opvolging in de sector is niet evident gezien de enorme werklast. Er was nood aan ontzorging en optimalisering van de middelen. Alles klopte.’

Sereni heeft sinds de opstart al 24 uitvaartondernemers onder één koepel gebracht.

In het buitenland is de consolidatie al verder doorgedreven, met in het Verenigd Koninkrijk een grote speler die op de beurs noteert en 272 miljoen pond waard is. Dat private equity zich in de sector begeeft, heeft wat weg van aasgieren die geld willen slaan uit overlijdens. Maar dat beeld spreekt Sereni-topman Bram Coussement tegen. ‘Als je geld in iets stopt, wil je er iets mee verdienen. Zo werkt het toch altijd? Is daar iets mis mee? De uitvaartondernemers die we overnemen, maakten ook winst.’

Ontzorgen

Voor de verkopende partijen valt na de deal een grote last van de schouders. ‘We komen in een pool terecht, met wachtdiensten. We hoeven niet altijd meer paraat te staan’, zegt een ondernemer. Maar het gaat verder dan dat. ‘We ontzorgen hen’, klinkt het bij de twee grote spelers. ‘Uitvaartondernemers zijn eigenlijk allemaal duizendpoten. Ze moeten alles regelen, van het drukwerk tot het opbaren van het lichaam. En je mag geen enkele fout maken, want voor de familie en vrienden is dit het begin van het rouwproces. Vanop het hoofdkantoor nemen wij een groot deel van de taken over.’

Administratieve taken zoals drukwerk, marketing, organisatie van opleidingen, websitebeheer, onderhoud van vastgoed en rollend materiaal. ‘Er is meer tijd om met de klanten bezig te zijn’, luidt het. En het gebruik van beschikbare middelen wordt geoptimaliseerd. Lijkwagens en personeel worden op piekmomenten bijvoorbeeld uitgewisseld.