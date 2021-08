Vaccinatieverplichting op het werk rukt op, maar niet in België

Na de VS beginnen ook Europese bedrijven druppelsgewijs hun werknemers tot vaccinatie te verplichten. In België steekt de wetgever daar een stokje voor.

'Het nieuwe normaal is terug naar normaal.' Met die oneliner roept Leaseplan straks al zijn werknemers weer naar kantoor. Om dat veilig te laten verlopen verplicht de Nederlandse leasemaatschappij haar werknemers meteen ook zich te laten vaccineren tegen covid. De leasefirma zal niet effectief controleren of de medewerkers daadwerkelijk de nodige spuitjes hebben gekregen, maar de boodschap is duidelijk: niet geprikt, is niet welkom, meldde de Nederlandse krant het Financieele Dagblad.

In de VS is dat soort bedrijfsbeleid ondertussen al aardig ingeburgerd. Nadat grote techbedrijven als Google, Netflix en Facebook ermee begonnen, duwen nu ook andere sectoren hun werknemers met zachte of harde hand richting prik. In de kantoren van de zakenbank Goldman Sachs mag iemand die niet gevaccineerd is niet meer binnen. De luchtvaartmaatschappij Delta Airlines laat personeelsleden die zich niet laten vaccineren bijbetalen voor hun ziekteverzekering. Vaccinatie als een voorwaarde om te kunnen solliciteren rukt eveneens op, schreef The New York Times afgelopen weekend.

De essentie Het Nederlandse bedrijf Leaseplan verplicht vaccinatie voor zijn werknemers die weer op kantoor komen werken.

In België kan zo'n verplichting niet door gebrek aan wettelijke grond.

Ook minder dwingende ingrepen, zoals financiële prikkels om werknemers aan te zetten tot inenting, zijn juridisch niet haalbaar.

In Europa, waar privacy algemeen genomen wat hoger in het vaandel wordt gedragen dan aan de andere kant van de oceaan, zijn bedrijven meer terughoudend. Maar het vaccinatievraagstuk is er niet onbestaande, toont Leaseplan aan. Vorige week liet ook de luchtvaartmaatschappij Swiss Airlines al weten dat ze een verplichting instelt voor al het vliegend personeel, omdat sommige bestemmingen waarop wordt gevlogen dat eisen. Ook Amerikaanse bedrijven met zetels in Europese landen, bekijken volop wat kan en mag, zeggen specialisten.

In België is het antwoord op die vraag duidelijk: werkgevers hebben niet het recht hun personeel te verplichten tot inenting. 'Daarvoor heb je een wettelijke grond nodig', legt advocaat Chris Engels van het in arbeidsrecht en hr-vraagstukken gespecialiseerde kantoor Claeys & Engels uit. 'En die bestaat hier niet.'

Privacy

Onze wetgeving maakt de afweging dat de privacy van de werknemer zwaarder weegt dan de zorgplicht van de werkgever, die verantwoordelijk is voor het welzijn op het werk. Nochtans maakt recente rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens duidelijk dat het recht op privacy allesbehalve absoluut is als het op gezondheid aankomt, merkt Engels op.

Om vaccinatie te verplichten heb je een wettelijke basis nodig. Die bestaat hier niet. Chris Engels Specialist arbeidsrecht Claeys & Engels

In dat arrest ging het over een Tsjechisch ouderpaar, wiens kind geweerd werd uit de kinderopvang omdat het stel zijn kind niet wilde laten deelnemen aan het in Tsjechië wettelijke verplichte vaccinatieschema. Het hof oordeelde daarbij dat de wettelijke verplichting tot vaccinatie geen ongeoorloofde inbreuk was op de privacy van de klagers. 'Het is dus mogelijk om te differentiëren tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden als er een wettelijke basis bestaat', zegt Engels.

Maar die wettelijke basis is er voor vaccinatie op de werkvloer dus niet. 'Er wordt wel wat over gesproken, zoals bij het zorgpersoneel', zegt Engels. 'Maar zelfs voor die sector, waar je door de nabijheid bij kwetsbare mensen toch een legitieme grond hebt, lijkt het er maar niet van te komen.'

Bonus?

De vraag is of bedrijven dan op andere manieren hun personeel kunnen stimuleren om zich te laten prikken. Er is het ballonnetje van de vaccinatiebonus, waarin wie zich laat inenten tegen het coronavirus een financiële of andere positieve prikkel krijgt. Maar ook die weg lijkt moeilijk.

Een bonus op individueel niveau is volgens het gelijkekansencentrum Unia uit den boze. Op basis van een gezondheidsstatus mensen verschillend behandelen kan niet door de beugel, luidt de redenering.

Waar Unia dan weer geen graten in ziet, is een collectieve bonus in het kader van de cao 90, als een bepaalde vaccinatiedrempel wordt bereikt. Maar hoewel die optie niet zou discrimineren tussen personeelsleden, steken daar dan weer andere juridische obstakels spaken in de wielen.

De federale overheidsdienst WASO verbiedt een collectieve bonus op basis van de vaccinatiegraad in een bedrijf.

De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) verbiedt expliciet de vaccinatiegraad te hanteren als bedrijfsdoelstelling voor het toekennen van een bonus. Volgens de overheidsdienst vloekt zo'n bonus niet alleen met het recht op zelfbeschikking van mensen die zich niet willen laten vaccineren, maar is de doelstelling ook niet te controleren. Bedrijven hebben niet het recht gezondheidsgegevens van hun personeel te registreren en te verwerken. Bovendien wijst de FOD erop dat de vaccinatiegraad niets te maken heeft met de collectieve resultaten van het bedrijf, de bestaansreden van het bonussysteem.