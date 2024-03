Van Donald Muylle tot Kinepolis: families geven bedrijf door, maar niet de stuurknuppel

Belgische private stichtingen zitten in de lift als vehikel om de zeggenschap over het familiebedrijf veilig te stellen of versnippering van het aandeelhouderschap te vermijden. Terwijl veel vermogende families vroeger naar Nederland uitweken om zo’n administratiekantoor op te richten, kan het nu discreter in eigen land. Een blik in de interne keuken.