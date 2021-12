Van marathonjuf tot PFOS-activist: zes hoofdrolspelers over hun moment van 2021

Zes opmerkelijke mensen vertellen over hun moment van het jaar 2021.

‘De tranen in de ogen van oudere gevaccineerden’

Saskia Wille (42), de huisarts uit Puurs die de eerste prik met Pfizer zette

Begin dit jaar werd de vaccinatiecampagne in Vlaanderen afgetrapt. Saskia Wille zette als huisarts de eerste prikken in het woon-zorgcentrum Sint-Pieter in Puurs-Sint-Amands, vlak bij de fabriek van Pfizer. ‘Nu zie ik in hoe bijzonder het was zoiets te mogen doen. Op het moment zelf was ik vooral geconcentreerd. Ik wilde geen technische fout maken.’ En al zeker niet bij Jos Hermans, de man die onder grote mediabelangstelling de allereerste prik kreeg.

Wille vaccineerde intussen honderden, misschien wel duizenden mensen in het vaccinatiecentrum waar ze verantwoordelijke is. ‘Vooral het vaccineren van oudere mensen heeft me bij momenten diep geraakt. Ze waren zo dankbaar. Sommigen hadden tranen in de ogen. Omdat ze beseften: deze prik is onze uitweg.’

Het contrast met de betogers die in november door Brussel trokken of met de patiënten die vandaag in haar groepspraktijk over maatregelen klagen, kan niet groter. ‘Ik schrik van de woede die onder de mensen is gaan leven. Ik heb er alle vertrouwen in dat het virus na verloop van tijd tempert. Over de polarisatie durf ik niet hetzelfde te zeggen.’

‘De muzikale ode van mijn leerlingen en Lieven Scheire’

Mieke Gorissen (39), die 28ste finishte in haar eerste olympische marathon

‘Dat kan niet’, zei Mieke Gorissen nadat ze deze zomer op de Olympische Spelen in Tokio 28ste finishte in de maraton. Ook maanden later overvalt het ongeloof haar nog geregeld. ‘Dan kijk ik naar mijn badge die ik tijdens de Spelen gebruikte en besef ik dat het echt was’, zegt de Limburgse fysicaleerkracht, die lopen een hobby noemt.

Gorissen is dankbaar voor ‘alle mooie dingen’ die op haar pad kwamen na haar kwalificatie: van de kans naar Japan te gaan tot de ontmoetingen met atleten van over de hele wereld. ‘Maar wat ik me in het bijzonder zal herinneren, is de muzikale ode die mijn leerlingen samen met Lieven Scheire brachten op televisie. Ik vond het ongelooflijk dat ze zoiets in elkaar hadden gebokst. Hoeveel mensen kunnen zeggen dat ze zoiets hebben meegemaakt?’

Over haar ambities voor 2022 - laat staat die voor 2024, het jaar van de Spelen in Parijs - spreekt ze zich niet uit. ‘Ik ben 39, ik ben al blij te kunnen lopen zonder veel blessureleed. Lopen moet vooral leuk blijven.’

‘De opluchting in het vliegtuig dat me naar België bracht’

Razia Arefi (42), de mensenrechtenactiviste die aan de taliban ontsnapte

Voor de Afghaanse mensenrechtenactiviste Razia Arefi was 2021 heftig. Ze vluchtte uit Kaboel en kreeg asiel in ons land.

‘Samen met de andere medewerkers van de Belgische ngo Moeders voor Vrede hebben we drie dagen en een nacht vruchteloos geprobeerd de luchthaven binnen te raken. We zwaaiden met de Belgische vlag. Maar hoewel we op de lijst van de Belgische overheid stonden, lieten de Amerikanen ons niet door. De chaos was verschrikkelijk. Voor mij stierf een meisje door traangas. Via een andere ingang lukte het toch. Plots stonden we aan de kant van de westerse militairen en scheidde een muur ons van de taliban. Het gevoel van opluchting is onbeschrijfelijk. Twee uur later zat ik te huilen in het vliegtuig dat ons via Islamabad naar België bracht.’

‘Nu heb ik asiel gekregen in België en ga ik rijlessen volgen om mijn rijbewijs terug te krijgen. Maar de toekomst blijft onzeker. Ergens hoop ik dat de taliban onder druk van het Westen evolueren en opnieuw vrouwen als ik nodig hebben. Maar de

eerste signalen zijn niet bemoedigend.’

‘Het besef dat ooit stalen van Mars in mijn labo belanden’

Vinciane Debaille (43), die in het team van de Marsmissie Perseverance zit

Na een reis van zeven maanden landde de Perseverance-robot op 18 februari op Mars. ‘De ontvangst van het eerste signaal was heel emotioneel’, zegt ULB-wetenschapster Vinciane Debaille, een van de vijf Europese onderzoekers in de prestigieuze NASA-missie. ‘Maar het belangrijkste moment kwam later, toen de robot de eerste stalen

uit een rots zou boren.’

‘De eerste poging in augustus mislukte. In september was het prijs. Het was zot te beseffen dat die stukken rots straks naar de aarde komen. En ooit - over dik tien jaar als het goed is - belanden ze in mijn labo.’ In de stalen zal worden gezocht naar sporen van water en van leven.

Begin 2022 reist de Marsjeep naar een nieuw gebied voor een volgend type stalen. Maar eerst gaat Debaille naar Antarctica om er meteorieten te zoeken die van Mars komen. ‘Daarvoor moet ik in quarantaine in Zuid-Afrika. We zouden op 2 januari vertrekken, maar de regels zijn verstrengd en we moeten sneller afreizen. Dat wordt

dus Nieuwjaar vieren in quarantaine.’

‘De mail waaruit bleek dat ik geen spoken zag’

Thomas Goorden (42), die de bal aan het rollen bracht in de vervuilingszaak 3M

Voor de burgeractivist Thomas Goorden werd het eind mei en begin juni erg spannend. ‘Ik kreeg allerlei berichten van anonieme bronnen waarin werd verteld hoe al vroeg in 2017 een groot probleem was opgedoken rond de Oosterweelwerf in Zwijndrecht. Er moesten allerlei nutsleidingen worden verlegd en bodemexperts hadden de situatie ter plekke onderzocht. Daaruit bleek dat de Oosterweelgrond zo vervuild is dat ze eigenlijk niet mag worden verplaatst.’

‘Het was een eyeopener voor mij. Met een schok besefte ik dat de PFOS-vervuiling wel eens een veel groter verhaal kon zijn dan ik ooit had vermoed. In zulke dossiers begin je soms te vrezen spoken te zien. Je twijfelt ook of je geen paranoïde trekjes begint te vertonen. Maar één specifieke mail op 9 juni bewees het zwart op wit: ik had iets vast.

‘Diverse signalen wezen erop dat BAM (het huidige Lantis, red.), de bouwheer van het Oosterweelproject, de bodemnormen voor de zware PFOS-vervuiling mogelijk naar zijn hand had gezet. Tot vandaag ben ik nooit door hen in het ongelijk gesteld. Het enige wat ik te horen kreeg, was ijzige stilte.’

‘Feedback krijgen van de beste chefs ter wereld’

Trésor Vets, die hoofdsommelier van The Jane in Antwerpen werd

In een moeilijk horecajaar ging het Trésor Vets voor de wind. De Antwerpenaar met Rwandese roots werd ietwat onverwacht hoofdsommelier in het tweesterrenrestaurant The Jane, nadat zijn mentor Gianluca Di Taranto was afgezwaaid. Voor iemand van 26 is dat geen vanzelfsprekende promotie. ‘Ik voel me nog altijd enorm vereerd dat ik van Nick Bril (chef en eigenaar van The Jane, red.) zo’n kans heb gekregen.’

Toch is er een ander moment dat hij belangrijker vond in 2021. ‘In het najaar mocht ik wijn serveren aan de beste chefs ter wereld: Daniel Humm uit Zwitserland, Massimo Bottura uit Italië, Rasmus Munk uit Denemarken. Toen de World’s 50 Best Restaurant Awards in Vlaanderen werden georganiseerd, kwamen al die toppers eten in The Jane, goed voor 58 Michelinsterren tijdens één lunch. Het was niet alleen machtig hen te ontmoeten, het gaf ook een enorme boost om als kersvers hoofdsommelier hun positieve feedback te ontvangen.’