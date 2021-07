Van sterretje in de voorruit naar ster op de beursvloer

Nu zelfs Wall Street-titaan Larry Fink het kroonjuweel Belron ontdekt, staat de discrete Brusselse holding plots wereldwijd op de beleggersradar.

Geen discussie over het opvallendste aandeel dinsdag bij een vlakke Brusselse beurshandel. D’Ieteren spurtte 22,1 procent hoger naar 134 euro, wat de beurswaarde in een trek van goed 6 miljard naar 7,5 miljard deed aandikken.

De handel was met 227.000 stuks erg fors. Het voorbije jaar wisselden dagelijks gemiddeld 40.000 stuks D’Ieteren van eigenaar. De koerssprong is ook met voorsprong de grootste sinds 1990, de start van de dagelijkse statistieken. Het vorige record, goed 18 procent, dateert van 26 februari 2016. Ook toen wist de holding mede dankzij Belron beleggers te verrassen.

De traditioneel zeer discrete 216 jaar oude familieholding uit Elsene stuurt de jongste dagen opvallend veel persberichten uit, een ‘mediaoffensief’ dat de beurskoers wakker heeft geschud. De inkt van de aankondiging van de 1,2 miljard euro zware instap bij TVH Parts was nog niet droog of een groep investeerders nam al een belang van 13 procent in het D’Ieteren-kroonjuweel Belron.

Op langere termijn, zo rond 2025, denken we dat een beursgang van Belron in de pijplijn zit. DAVID VAGMAN ING-analist

De instap waardeert de Carglass- eigenaar inclusief schulden op 21 miljard euro, de louter aandelenwaarde wordt zo op 17,2 miljard euro geprikt. De instap waardeert het belang van D’Ieteren (50%) in Belron op 8,6 miljard euro. Om een idee te geven: dat is een stuk meer dan de beurswaarde van de holding D’Ieteren maandagavond, toen iets meer dan 6 miljard euro.

Niet alleen het prijskaartje maakt indruk, ook wie instapt. Bij de investeerders zit het Blackrock van Larry Fink, de invloedrijkste vermogensbeheerder ter wereld.

KBC Securities verhoogt het koersdoel voor D’Ieteren van 121 naar 190 euro. Het advies blijft logischerwijs ‘kopen’.

BlikVANGER Dinsdag

De heropeningsrally zette even de handrem op. Dat de kerninflatie in de Verenigde Staten naar het hoogste peil sinds 1991 gestegen is, was even een domper op de feestvreugde. Al blijft dat relatief: de Bel20 noteert nog altijd 16 procent hoger dan met Nieuwjaar.



Vandaag

Na het inflatierapport van dinsdag is het uitkijken naar de doortocht van Jerome Powell in Het Huis van Afgevaardigden (18 uur). Tot nog toe hield de Fed-voorzitter beleggers voor dat de inflatieopstoot een tijdelijk fenomeen zal blijken, dat de centrale bank niet noopt om snel op de rem te gaan staan.

‘De ondernemingswaarde van 21 miljard euro voor Belron is indrukwekkend’, stelt analist Wim Hoste vast. ‘Wij gingen tot nog toe uit van 12 miljard. Gevolg: wij becijferen het aandelenbelang van D’Ieteren nu op 8,6 miljard euro of 158,2 euro per aandeel, van 4,7 miljard euro of 86 euro per aandeel voorheen.’

Schermvullende weergave

Het beurshuis komt in een nieuwe ‘som-van-de-delen’-analyse uit op 222 euro per aandeel. Pro memorie: de holding omvat voor de rest nog de autoverdeler D’Ieteren Auto, de schriftjesmaker Moleskine en cash. Tegelijk past de analist ook een kleinere korting toe, omdat het ‘herinvesteringsrisico’ van de vele cash na de instap bij TVH Parts eind vorige week is afgenomen.

Het resultaat is dus een koersdoel dat de turbo opgezet krijgt en van 121 naar 190 euro gaat.

Een ‘monsterwaardering’. Zo noemt ook ING het prijskaartje van D’Ieteren-kroonjuweel Belron bij de instap van drie grote fondsen. ‘Dit is een belangrijke katalysator voor de beurskoers’, concludeert analist David Vagman. Het koopadvies blijft uiteraard behouden.

Vagman denkt ook verder. ‘Op langere termijn, zo rond 2025, denken we dat een beursgang van Belron in de pijplijn zit.’ Hij verwijst naar de voorzichtiger, nieuwe schuldenpolitiek waarbij de schuldenberg van Belron begrensd wordt op drie in plaats van ruim vier keer de jaarlijkse bedrijfswinst. Een plafond dat D’Ieteren volgens ramingen van de ING-analist nog altijd de kans biedt jaarlijks zo’n 500 miljoen euro aan dividenden te cashen vanuit de Carglass-eigenaar.

D’Ieteren is buiten categorie in een Bel20 die na de scherpe voorjaarsrally in juli wat begint te haperen. De Bel20 sloot 0,2 procent lager op 4.201 punten, nog altijd een stevige winst van 16 procent sinds Nieuwjaar.

Bij de postgroep Bpost mag interim-CEO Dirk Tirez zich voortaan ook ‘gewoon’ CEO noemen. Tirez was al sinds maart interimaris en kent de postgroep door en door.

Tirez volgt Jean-Paul Van Avermaet op, die verwikkeld raakte bij het onderzoek naar kartelafspraken bij zijn vorige werkgever G4S. En terwijl Van Avermaet als laatste wapenfeit dramatische jaarcijfers over het boekjaar 2020 voorlegde, kon Tirez met beterschap over het eerste kwartaal alvast bij beleggers de onrust wat sussen.

Het aandeel Bpost krabbelde na dat kwartaalrapport uit een diep dal en is sinds het dieptepunt van de nazomer van 2020 nu verdubbeld.

Die verdubbeling is even welletjes, oordelen analisten. ‘De enorme boost in e-commerce zal vanaf het tweede kwartaal wat normaliseren’, schrijft KBC Securities-analist Thomas Couvreur. ‘We handhaven ons koersdoel van 11 euro, maar gezien het gebrek aan verder opwaarts potentieel verlagen we ons advies’. Dat advies gaat nu van gewoon ‘kopen’ naar ‘bijkopen’.