Van suikerbaron tot techbelegger en rijkste Belg...

Geboren zijn in de juiste familie en je geld in handen geven van enkele geniale investeerders volstond voor Eric Wittouck om de ‘rijkste Belg’ te worden. De vraag is of hij blij is met de podiumplaats. De erfgenaam van Tiense Suiker heeft connecties in de hoogste kringen, maar mijdt al zijn hele leven de publieke aandacht.

O f hij echt de allerrijkste is, valt voor een buitenstaander eigenlijk niet te achterhalen. Ludwig Verduyn, de auteur van het boek en de website ‘De Rijkste Belgen’, plaatste Eric Wittouck in de editie van dit jaar net voor Alexandre Van Damme, die de voorbije jaren de ranglijst aanvoerde. Maar de voorsprong is klein: een kleine 300 miljoen euro, een peulschil op zijn totale vermogen dat Verduyn op 10,83 miljard euro raamt. Een paar procent meer of minder rendement en beide heren doen weer haasje-over.

Interessanter dan de vraag wie de rijkste is, zijn de gelijkenissen tussen beide mannen. Beiden zijn directe erfgenamen van voedingsindustriëlen met een oer-Belgisch product: het Piedboeuf-bier van de Van Dammes en de Tiense suikerklontjes van de Wittoucks. In beide gevallen bouwde hun familie een fortuin op dankzij de brede toename van welvaart en consumptie in de vorige eeuw.

Zowel Van Damme als Wittouck kon de jongste decennia een extra hefboom zetten op het familiekapitaal met een reeks uitstekend getimede overnames en beleggingen. Ze delen een financiële adviseur, en ze staan bekend om hun buitengewone discretie. Maar er is ook een belangrijk verschil: de biermagnaat is nog altijd aandeelhouder van ‘zijn’ AB InBev, terwijl aan Tiense Suiker al bijna 30 jaar niets meer Belgisch is.

Wie wil begrijpen hoe Wittouck de rijkste Belg werd, kan niet voorbij aan zijn familiale voorgeschiedenis. Hij werd in 1946 geboren in een Brusselse adellijke familie, en groeide als enig kind op in een milieu waar geld en luxe de gewoonste zaak van de wereld waren. Het ouderlijk huis ‘Hotel Wittouck’ aan de Waterloolaan, waar vandaag een winkel van Abercrombie & Fitch huist, telde verschillende salons met een rijk interieur en aparte kamers voor het personeel.

Zijn grootvader Paul Wittouck, die hij nooit gekend heeft, was een suikermagnaat die samen met zijn broers Frantz en Félix verschillende suikerfabrieken in België en Nederland bezat. De fabriek van Tienen lijfden ze in 1894 in. De familie bezat ook de Mechelse conservenfabriek Le Soleil, die in 1945 verkocht werd aan Marie Thumas. Zijn grootmoeder en zijn moeder, Hélène (Jelena) Sherbatov, waren rijke vrouwen uit de Russische adel die ook hun bijdrage hebben geleverd tot de opbouw van zijn vermogen.

Wittouck erfde het familiekasteel La Fougeraie, dat zijn grootvader in 1911 als buitenverblijf liet bouwen aan de rand van het Zoniënwoud. Het kasteel vormt het decor van ‘An English Governess in the Great War’, een boek van Sophie de Schaepdrijver over het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog. De historica baseerde zich op de dagboeken van Mary Thorp, de Britse gouvernante die jaren in dienst was van de familie Wittouck.

Hetzelfde kasteel werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi’s opgeëist opdat de Waalse fascistenleider Léon Degrelle er zijn intrek kon nemen. De moeder van Wittouck was tijdens de bezetting lid van een tsaristische verzetsgroep. Volgens een getuigenis van verzetslid Georges Michotte stond ze op het einde van de oorlog in nauw contact met een Duitse dubbelspion en liep ze dus een reëel gevaar om gearresteerd te worden.

Al even opmerkelijk is dat een broer van zijn vader aan het begin van de oorlog om het leven kwam in Manila. Er wordt vermoed dat Serge Wittouck vermoord werd door een Australische spion, omdat hij in opdracht van de Japanners naar olie prospecteerde in Oost-Timor.

De vele oorlogs- en spionageverhalen kunnen een deel van Wittoucks persoonlijkheid helpen te verklaren. Hij wordt omschreven als een intelligente maar behoedzame man die niet snel mensen vertrouwt. Een karaktertrek die versterkt werd door allerlei mensen die op zijn geld uit waren. Zo zou hij volgens Verduyn begin jaren 90 benaderd zijn om zijn geld toe te vertrouwen aan meester-oplichter Jean-Pierre Van Rossem.

Te koop: luxejacht met amfibivoertuig De voorbije jaren kon er geen artikel over Eric Wittouck verschijnen zonder dat zijn luxejacht de Exuma ten tonele werd gevoerd. Begrijpelijk, want het schip spreekt tot de verbeelding van iedereen die zich geen multimiljonair mag noemen. Het 50 meter lange aluminium jacht werd in 2010 opgeleverd door de Italiaanse scheepsbouwer Perini Navi. Het telt drie dekken met luxesuites voor een tiental gasten, een gymzaal, een jacuzzi en plaats voor 7 bemanningsleden. Wittouck en zijn vrouw verkenden er de voorbije jaren alle plekken van de aardbol mee, van de Griekse eilanden en de Baltische Zee tot de Indonesische archipel en de Paaseilanden. De blikvanger van het schip is zijn ingebouwde garage, waar een amfibivoertuig gestald staat. Handig om even een havenstad te verkennen of het strand van een exotisch eiland mee op te rijden. Wie liever het water verkent, heeft de keuze uit enkele jetski’s en onderwaterscooters. Het schip kon de voorbije jaren ook gehuurd (gecharterd) worden voor 189.000 dollar per week. Maar afgelopen najaar heeft Wittouck de Exuma te koop gezet, zo blijkt uit listings op gespecialiseerde websites. Wie interesse heeft, kan terecht bij de gespecialiseerde broker Fraser in Monaco. U dient wel rekening te houden met een gepeperde vraagprijs van 16,9 miljoen dollar. In de advertentie voor de Exuma staat ook vermeld dat ‘de Europese btw betaald’ is. Dat is een belangrijk detail, omdat het schip zich anders niet in Europese wateren mag begeven. Wat niet in de advertentie staat, is hoe die Europese btw voldaan werd. Wittouck zette er een ingewikkelde fiscale constructie voor op met een Maltese tussenvennootschap, waardoor hij een laag Maltees btw-tarief betaalde. Voor grote jachten zoals de Exuma bedraagt dat slechts 5,4 procent. Volgens de krant ‘Le Soir’, die in 2017 over de constructie berichtte, kon Wittouck zo 3 miljoen euro btw uitsparen.

Net als Van Damme slaagt Wittouck er al zijn hele leven in uit de schijnwerpers van de pers te blijven, volgens het motto ‘pour vivre heureux, vivons cachés’. Toen hij zich toch eens liet overhalen tot een interview voor een verhaal over zijn exclusieve motorjacht Exuma (zie kader), liet hij zich ‘Mister E’ noemen.

Suikerquota

Toen Wittouck midden jaren 60 als economist afstudeerde, diende de toekomst zich rooskleurig aan voor het bedrijf van zijn familie. De ontluikende Europese Gemeenschap stabiliseerde de suikerprijzen door productiequota op te leggen, waardoor de suikerfamilies met een langetermijnhorizon konden investeren in hun fabriek. Geleidelijk werkte de ‘Tirlemontoise’ zich op tot een moderne en kostenefficiënte Europese speler.

Wittouck verloor zijn ouders al rond zijn 35ste, waardoor hij als enige erfgenaam al snel de grootste aandeelhouder werd. In de operationele uitbouw van het bedrijf speelde hij geen grote rol. Vooral zijn achterneef Guy Ullens de Schooten, een kleinzoon van Félix Wittouck, zette als CEO de bakens uit en omringde zich met getalenteerde managers. Zo kwam eind jaren 70 Fred Chaffart aan boord van Tiense Suiker, de man die de geschiedenis zou ingaan als de laatste CEO van Generale Bank (nu Fortis) en de laatste voorzitter van Sabena.

Het was ook Ullens die in de jaren 80 het initiatief nam om strategisch advies in te winnen bij Boston Consulting Group in Parijs. Een van de consultants die er hun dossier behandelde, was Raymond (Ray) Debbane, een twintiger van Libanese afkomst die op Ullens en het management een uitstekende indruk maakte. Toen de families in 1987 een kwart van hun bedrijf naar de Brusselse beurs brachten, kreeg Debbane de opdracht een deel van het familiekapitaal te beleggen in de VS, waar het kapitalisme onder president Ronald Reagan hoogtij vierde. Via het investeringsvehikel Invus (Investments in the US) belegde Debbane het geld van de Belgen onder meer in een fabrikant van suikervrije desserts die inspeelde op de opkomende dieettrends. Een paar jaar later verdiende hij hun investering in negenvoud terug.

Wittouck en zijn neven beslisten de band met de suikerbusiness helemaal door te knippen en actief te worden als investeerders. Eind 1989, enkele dagen voor de val van de Berlijnse muur, verkochten ze hun groep aan het Duitse Südzucker voor bijna 1 miljard euro. De timing van de suikererfgenamen kon niet veel beter: de hele jaren 90 zouden ze meesurfen op de neoliberale golf, de eenmaking van de Europese markt en de toenemende mondialisering, die de verschaffers van kapitaal rijkelijk beloonde.

Via hun Luxemburgse holding Artal belegden ze in tientallen voedingsbedrijven, van de Belgische pralinemaker Neuhaus tot de Amerikaanse keten Pizza Hut en industriële bakkerijen in Rusland, Frankrijk en Portugal. Artal dook ook op in het Gentse biotechbedrijf Plant Genetic Systems, dat in 2002 aan Bayer verkocht werd.

Al die tijd gedroeg Wittouck zich meer als een stille vennoot dan als een actieve manager. Guy Ullens reisde de wereld rond om te prospecteren, en doorbrak af en toe het stilzwijgen van de discrete families. ‘Ik ben een beetje het slaafje van mijn familieleden, aan wie ik veel verschuldigd ben’, liet hij zich ooit tegen een journaliste van La Libre Belgique ontvallen. Ullens omringde zich met een handvol consultants die hij bij Boston Consulting Group had weggeplukt. Een van hen was Jean-Pierre Millet, die vandaag de durfkapitalist PrimeStone leidt en uitstekende banden heeft met de GBL-holding van de familie Frère.

In de VS had Debbane intussen een verregaand mandaat gekregen om het geld van de families te investeren. Hij stopte het deels in hefboomfondsen, die in de jaren 90 hun gouden periode beleefden, maar ook in private-equitydeals, waarbij probleembedrijven met veel geleend geld werden overgenomen en na een herstructurering duurder werden doorverkocht. Een van zijn succesvolste deals was de overname van de noodlijdende koekjesmaker Keebler in 1996, die hij amper twee jaar later voor het vijftienvoud van de aankoopprijs naar de beurs bracht.

Uitkopen

De exacte familieverhoudingen in Artal zijn altijd een goed bewaard geheim gebleven, maar intussen is duidelijk dat Wittouck rond de eeuwwisseling zijn andere familieleden is beginnen uit te kopen. Een deel van de suikerfamilies ging rentenieren in de mondaine Zwitserse skioorden Verbier en Crans-Montana. Daar woont ook de nu 85-jarige Ullens, die altijd een zwak heeft gehad voor Azië en zich ontpopt heeft als mecenas van Chinese kunstenaars. Zijn vrouw Myriam lanceerde ruim tien jaar geleden haar eigen modelabel, waar onder anderen Christine Lagarde vaste klant is. Ook de koninklijke familie is geregeld te gast in de chalet van het echtpaar.

Wittouck, die bijna 12 jaar jonger is dan zijn achterneef, probeerde zijn familie tevergeefs te overtuigen om het Artal-verhaal voort te zetten. In het Amerikaanse zakenblad Forbes, dat twee jaar geleden een portret schetste van Ray Debbane, klapte hij daarover voor één keer uit de biecht. ‘De neven begingen een vergissing. Ik zei hen: ‘Ga niet weg. Blijf geïnvesteerd bij Ray, hij is zo goed.’ Maar telkens als een van de zonen een Porsche of een huis wilde kopen, moeten de ouders een paar procent van Artal verkopen. Uiteindelijk wilden ze allemaal liquiditeit en ik moest hen uitkopen.’

De rijkste Belg reageerde niet op vragen die we hem per e-mail stelden, maar hij heeft volgens Verduyn verklaard dat hij - via zijn Luxemburgse privévennootschap Westend - nog de enige aandeelhouder van Artal is. Toch zetelen in de raad van bestuur van Artal nog twee andere nazaten van het suikerimperium, Eric Jolly en Olivier Rolin-Jacquemyns. Het is niet duidelijk of ze nog aandelen in handen hebben. Jolly, die ook afstamt van de Knokse familie Lippens, baat in Crans een luxehotel uit waar ook Wittouck wel eens de wintervakantie doorbrengt.

In elk geval heeft de beslissing om ‘bij Ray te blijven’ Wittouck geen windeieren gelegd. Het grootste waagstuk van Debbane, waarover al veel inkt vloeide, was de met schulden gefinancierde buy-out van het dieetbedrijf Weight Watchers in 1999, voor meer dan 700 miljoen dollar. Hij moderniseerde het afslankbedrijf met een systeem van online incentives en verdiende de recordinvestering al na twee jaar terug.

Debbane behield toen wel een groot pakket aandelen. Wittouck is al bijna twintig jaar de grootste eigenaar van WW International, zoals het afslankbedrijf tegenwoordig heet, met zo’n 22 procent van het kapitaal. Een grote medeaandeelhouder is de Amerikaanse tv-ster Oprah Winfrey, die Debbane vijf jaar geleden persoonlijk aantrok als uithangbord van het bedrijf.

Een recenter kassucces is de verkoop van de biodierenvoedingsgroep Blue Buffalo in 2018 voor 3,5 miljard dollar, waarvan Wittouck ruwweg de helft als meerwaarde in zijn boeken kon schrijven. In de portefeuille van Artal - of toch het publiek bekende deel ervan - valt het zware gewicht op van tech-, biotech- en farmabedrijven (zie kader).

Fiscale paradijzen

Debbane is niet de enige adviseur op wie Wittouck blindelings vertrouwt. In zijn vermogens- en fiscale planning liet hij zich altijd bijstaan door topexpert Pascal Minne (70), een vennoot van het beurshuis Degroof Petercam. Minne is ook de persoonlijke adviseur van Alexandre Van Damme en was net als die laatste aandeelhouder van de voetbalclub Anderlecht.

Minne is de Artal-bestuurder die het best op de hoogte is van het uitgestrekte bedrijvenweb van Wittouck in allerlei belastingparadijzen, van de Nederlandse stichting die de erfopvolging regelt tot holdings en postbusmaatschappijen in Luxemburg, Zwitserland, Guernsey, Gibraltar, Singapore, Hongkong, Bermuda en de Britse Maagdeneilanden. Hoe dat imperium in elkaar stak, werd in 2014 een beetje duidelijker dankzij het journalistieke onderzoek LuxLeaks, dat zes belastingakkoorden van Artal met de Luxemburgse fiscus aan het licht bracht.

In de raad van bestuur van Artal zetelen verder de Belg Jean Andersen en de Luxemburgse topbankier Pierre Ahlborn (Banque de Luxembourg). Ook Jean Fossion, een oudgediende van het revisorenkantoor PwC, dat de boeken van Artal controleerde én tot voor enkele jaren de fiscale constructies mee uittekende, heeft een directe lijn met de rijkste Belg.

Sinds enkele jaren brengt de 74-jarige Wittouck zijn zoon Amaury (33) in stelling om de financiële belangen van zijn familie verder op te volgen. Als student liep hij stage bij Weight Watchers en Invus in New York. Na zijn studies boekhouden en financiën ging hij enkele jaren aan de slag als auditor bij PwC Belgium, en sinds 2016 zetelt hij naast zijn vader in de bestuursraad van Artal. Amaury Wittouck is ook verantwoordelijk voor Immobilière Fougeraie, de vastgoedvennootschap die het familiekasteel beheert. Wittouck pompte de voorbije acht jaar meer dan 20 miljoen euro in het volledig gerenoveerde kasteel.

De andere kinderen van Wittouck zijn niet rechtstreeks betrokken bij het beheer van het familiepatrimonium. De oudste dochter Amandine (36) is actief in de kunstwereld en in de ruitersport. Onlangs richtte ze het bedrijf XIII Sport Horses op om diverse activiteiten in de paardensector te ontplooien. De tweede dochter, Flore, werkt in Amsterdam bij een liefdadigheidsorganisatie. De jongste zoon Kyril (30) is dataspecialist bij een Brusselse appontwikkelaar.

Wittouck zelf brengt zijn oude dag in de grootste luxe door, pendelend tussen vijfsterrenhotels, zijn Belgische kasteel en zijn luxeappartement met zicht op zee in Monaco. In het prinsdom vierde hij in 2014 zijn tweede huwelijk, met zijn 30 jaar jongere Japanse vrouw Mayu Amano. Hij heeft er ook zijn jacht Exuma liggen, dat hij enkele maanden geleden te koop zette.

Net als zijn achterneef in Zwitserland zal je hem niet in een trein of een vliegtuig tegen het lijf lopen. Wittouck en zijn vrouw nemen hun Cessna-privéjet om de betere adresjes te bezoeken, zoals het legendarische restaurant Noma in Kopenhagen of de Maastrichtse kunstbeurs TEFAF, of om op familiebezoek te gaan in de Alpen.

De Belgische suikermagnaat is een persoonlijke vriend van het staatshoofd Albert II en de prinselijke familie van Monaco, die al meermaals te gast waren op de Exuma. De echtgenote van Wittouck is de zaakvoerder van High Life Monaco, een soort evenementenbureau voor liefdadigheidsdoelen in Monaco en Japan. Het is vooral door haar toedoen dat de discrete Belgische magnaat uitzonderlijk gefotografeerd of gefilmd wordt op de rode loper van een galadiner.